Slovakya’da tren kazası: 66 yaralı

16:3613/10/2025, Pazartesi
DHA
Slovakya’nın doğusundaki Roznava kasabasında iki hızlı trenin çarpışması sonucu 66 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Slovakya Demir Yolları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Roznava kasabasında, iki hızlı trenin çarpıştığı belirtildi.


Açıklamada, kazanın, iki trenin raylarının kesiştiği noktada çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi.


Yetkililer, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.


