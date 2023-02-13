Suriye'de insani felaket ağırlaşıyor: 5,3 milyon insan evsiz

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye ile birlikte Suriye'ye de ciddi bir yıkıma sebep oldu. İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürerken, depremler nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 500'e, yaralı sayısı da 6 bine ulaştı. İnsani yardım kuruluşlarına göre deprem, yaklaşık 4,1 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğu kuzeybatı Suriye'deki nüfus için daha da yıkıcı bir etki yaptı. Kuzeydeki bölgelerde Beyaz Baretliler ve benzeri sivil toplum kuruluşları, uluslararası topluma "acil yardım" çağrısında bulunuyor.

BÜYÜK TRAVMA YAŞANIYOR

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Suriye Temsilcisi Sivanka Dhanapala, deprem nedeniyle Suriye'de 5,3 milyon kadar insanın evsiz kalmış olabileceğini söyledi. Dhanapala ayrıca yardım faaliyetleri sırasında Birleşmiş Milletler'in büyük ölçüde barınak ve yardım malzemelerine odaklandığını belirtti. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin (ICRC) Suriye sözcüsü Adnan Hazem de depremin insanlar üzerinde ciddi bir travmaya sebep olduğunu ifade etti. Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi görürken, evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede, geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

CENAZELERİ SURİYE'YE GÖNDERİLDİ

Katar merkezli el Cezire haber kanalı depremde hayatını kaybeden Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin cenazelerinin de Hatay'ın Cilvegözü sınır kapısından ülkelerine gönderilmeye devam ettiğini yazdı. Sınırın Suriye tarafındaki Bab el-Hava sınır kapısından yetkililerin verdiği bilgiye göre, şu ana kadar 1,100 Suriyelinin cenazesi memleketlerine gönderildi. Depremin Suriye'nin kuzeyinde en çok vurduğu yerlerden Cinderes kasabasında hayatını kaybedenler toplu şekilde mezara veriliyor. aralarında çocukların da olduğu yüzlerce cenaze bölgede hali hazırda zor şartlar altında yaşanan Suriyelilerin oluşturduğu gönüllüler tarafından toprağa veriliyor.

ÇADIRLARDA YAŞAYANLAR YARDIMA GİTTİ

Gönüllüler, vefat eden kişilerin cenaze namazını kılıyor ve defin işlemini yapıyor. Defin işleminden önce kişilerin isimleri kayıt altına alınıyor ve mezar başlarına isimleri yazılıyor. “Şükür ki ailem ve yakınlarımın çoğu, zaten yurdumuzdan edildiğimiz için çadırlarda yaşıyorduk. Ama buradakiler de bizim ailemiz sayılır. Onlara son görevimizi yapmaya geldik" ifadelerini kullanan bir Suriyeli gönüllü bölgede yaşanan zor şartları ve duygu yoğunluğunu göz önüne serdik.

Katar'dan ekipman yardımı

Katar Kalkınma Fonu, kuzeybatı Suriye'de deprem sonrası arama ve kurtarma operasyonlarına devam eden Beyaz Baretlilere yeni bir yardım paketi açıkladı. Buna göre Doha, bölgedeki ambulans onarımı çalışmaları yapacak ve ağır araçları çalıştırmak için yakıt sağlayacak. Katar'a Twitter üzerinden teşekkür eden Beyaz Baretliler ise daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu ifade etti. Arama kurtarma grubu, özellikle ekipman eksikliği nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Grup, Cumartesi günü Perşembe gününden beri kimseyi kurtarmadıklarını ve şu anda cesetleri enkazdan çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.







