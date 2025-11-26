Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suriye’nin İdlib ilinde patlama: 5 ölü

Suriye’nin İdlib ilinde patlama: 5 ölü

16:0126/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İdlib’deki patlamada 5 kişi öldü
İdlib’deki patlamada 5 kişi öldü

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde meydana gelen şiddetli paylamada 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İdlib ilinin kuzeyindeki Kefertaharim beldesinde, henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sonrası bölgeden yoğun duman yükseldi. Bölgeye sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Suriye devlet televizyonu İhbariye'nin haberine göre, patlamada 5 sivil hayatını kaybetti.

Haberde, ekiplerin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.






#Idlib
#Suriye
#patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ödemeleri nasıl olacak, peşinat ve vade sayısı ne kadar? TOKİ çıkarsa ödemeler ne zaman başlayacak?