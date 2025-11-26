Çanakkale'de bir apartman dairesindeki patlamada ev sahibi yaralandı

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında oturan G.A'ya ait dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.