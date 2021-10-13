Dünya Trumptan dünyaya mesaj Beni hala özlemediniz mi?
AMERİKA

Trump'tan dünyaya mesaj: Beni hala özlemediniz mi?

ABD Başkanlığı görevini yılın başında Joe Biden'a devreden ve bir süredir ortaklıkta gözükmeyen Donald Trump, yazılı bir açıklama yaptı. Biden'ın ülke yönetiminde başarısız olduğunu vurgulayan Trump, "Beni hala özlemediniz mi?" diye sordu.

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Haber Merkezi Diğer
Trumptan dünyaya mesaj: Beni hala özlemediniz mi?
Donald Trump

Seçime hile karıştığı iddialarının gölgesinde ABD Başkanlığını Joe Biden'a devreden Donald Trump, yazılı bir açıklama ile aylar sonra gündeme oturdu.

Koronavirüs salgınının ülkelerinde kontrolde çıktığını vurgulayan Trump, "Mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor." dedi.

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"AFGANİSTAN'DA AŞAĞILANDIK"

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini ise "aşağılandık" olarak yorumlayan ABD Eski Başkanı, "Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket, benzin fiyatları ve enflasyon hızla artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BENİ HALA ÖZLEMEDİNİZ Mİ?"

Biden'ın "ülkeyi yönetmede başarısız" olduğunu vurgulayan Trump, "Beni hala özlemediniz mi?" diyerek açıklamasını noktaladı.

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