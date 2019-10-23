Dünya Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiçte Rusya ile ilk devriyeyi gerçekleştirdi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te Rusya ile ilk devriyeyi gerçekleştirdi

Rus haber ajansı Sputnik'in verdiği bilgiye göre: Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatı çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askeri polisi Münbiç'in kuzeyinde devriye gerçekleştirdi.

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Devriye rotası, Fırat Nehri'nin yakınlarında yer alan Sayur Çayı'ndaki Keyrat'a kadar olan birkaç kilometrelik alan olarak belirlendi.
Devriye rotası, Fırat Nehri'nin yakınlarında yer alan Sayur Çayı'ndaki Keyrat'a kadar olan birkaç kilometrelik alan olarak belirlendi.

Rus askeri polisinin, Suriye'deki Kürt güçlerin geri çekilmesiyle bu ay içerisinde Suriye ordusunun denetimine geçen Menbiç'in kuzeydoğusunda devriye gezmeye başladığı belirtildi.

Söz konusu bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye ordusu arasında oluşan temas hattında yer alıyor.

Rus askeri polisi yetkilisinin açıklamalarına göre devriye rotası, Fırat Nehri'nin yakınlarında yer alan Sayur Çayı'ndaki Keyrat'a kadar olan birkaç kilometrelik alan olarak belirlendi.

Söz konusu koridorda on gün öncesine dek devriye gezen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerleri, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrası Irak sınırına doğru çekilerek bölgeyi terk etmişti.

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