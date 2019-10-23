Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te Rusya ile ilk devriyeyi gerçekleştirdi

Rus askeri polisinin, Suriye'deki Kürt güçlerin geri çekilmesiyle bu ay içerisinde Suriye ordusunun denetimine geçen Menbiç'in kuzeydoğusunda devriye gezmeye başladığı belirtildi.
Söz konusu bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye ordusu arasında oluşan temas hattında yer alıyor.
Rus askeri polisi yetkilisinin açıklamalarına göre devriye rotası, Fırat Nehri'nin yakınlarında yer alan Sayur Çayı'ndaki Keyrat'a kadar olan birkaç kilometrelik alan olarak belirlendi.
Söz konusu koridorda on gün öncesine dek devriye gezen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) askerleri, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sonrası Irak sınırına doğru çekilerek bölgeyi terk etmişti.