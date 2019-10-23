Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te Rusya ile ilk devriyeyi gerçekleştirdi

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Her öğrenci için e-Portfolyo

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her öğrenci için bir e-Portfolyo oluşturulacağını söyledi. Selçuk, “e-Portfolyo, çocuğun tüm okul yaşamında elde ettiği başarılar, sosyal, sportif ve kültürel alanlarda katkılarından oluşan ürün dosyasıdır” dedi.