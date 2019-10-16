Dünya Türkiye tek yürek oldu
BARIŞ PINARI HAREKATI

Türkiye tek yürek oldu

TSK’nın Suriye Milli Ordusu’yla başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, Türkiye’yi birleştirdi. Areda Survey’in anketinden harekâta yüzde 76 oranında destek çıktı. Halkın yüzde 77,2’si harekâtın başarılı olacağını söylerken, yarısı geç bile kalındığına inanıyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, Türkiye’yi tek yürek yaptı. Areda Survey tarafından yapılan anket, vatandaşların operasyona olumlu baktığını ve gerek duyulması halinde göreve gitmeye hazır olduğunu ortaya koydu. Areda Survey tarafından 11- 14 Ekim tarihleri arasında yapılan ve 2 bin 160 kişinin katıldığı ankete göre vatandaşlar Suriye’ye yönelik başlattığımız Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyor. “9 Ekim’de Suriye’ye yönelik başlattığımız Barış Pınarı Operasyonunu destekliyor musunuz?” sorusuna vatandaşların yüzde 75,6’sı ‘evet’ yüzde 24,4’ü ise ‘hayır’ dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?

SAVAŞ DEĞİL TEDBİR

Barış Pınarı Harekatı başarılı olacak mı?

Cephede hızlı bir ilerleyiş kaydeden Mehmetçik’e güven de tam. Vatandaşların 77,2’si “Barış Pınarı Operasyonunun başarılı olacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna ‘Evet düşünüyorum’ derken yüzde 22,8 ise ‘hayır düşünmüyorum’ cevabını verdi. Katılanların büyük bir çoğunluğu Barış Pınarı Harekatı’nı savaş olarak tanımlamıyor. “Sizce sınır ötesi operasyon savaş mıdır, yoksa güvenliği sağlamak için tedbir midir?” sorusuna halkın yüzde 73,3’ünden ‘Hayır, Güvenliğimiz için tedbirdir’, yüzde 26,7’sinden de ‘Sınır ötesi operasyon savaş demektir’ cevabı geldi.

SINIR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

Türk halkının büyük bir çoğunluğu operasyonun sınır güvenliğini sağlamak için yapıldığını düşünüyor. “Sizce Barış Pınarı Operasyonunun başlatılmasının ilk sebebi nedir?” sorusuna vatandaşların yüzde 42,6’sı ‘Sınır güvenliğini sağlamak’, yüzde 25,6’sı ‘Güvenli bölge oluşturup Suriyeli mültecileri oraya yerleştirmek’, yüzde 16,3’ü ‘kendi toprak bütünlüğümüzü korumak’, yüzde 13,9’u ‘Suriye üzerinde hak elde etmek’, yüzde 1,6’sı ise ‘Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak’ dedi. “Sınır ötesi operasyonların ülkemizin iç güvenliği için olumlu olacağını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise vatandaşların yüzde 74,5’i ‘Evet olumlu olacak’ yüzde 25,5’i ‘Hayır olumsuz olacak’ cevabını verdi.

OPERASYON İÇ HUZURU GETİRECEK

Ankete katılan Türk halkının büyük bir çoğunluğu ise operasyonun terörü temizlemek için yapıldığını düşünüyor. “Sizce Suriye’de başlatılan operasyonda ilk olarak kime karşı mücadele veriyoruz?” sorusuna yüzde 67,9’u ‘PKK-PYD-YPG’, yüzde 20,3 ‘ABD’, yüzde 3,7 ‘DEAŞ’ yüzde 1,8 ‘Esed’ ve yüzde 6,3’ü ise ‘Diğer’ dedi. Sınır güvenliğinin başarılı olması sonucunda ülke içi huzurun sağlanacağını söyledi.

GEÇ KALINMIŞTI

Vatandaşlar Barış Pınarı operasyonun çoktan başlaması gerektiğini düşünüyor. “Barış Pınarı Operasyonunun zamanlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna yüzde 46,5 ‘Geç kalınmış bir operasyon’, yüzde 28,5 ‘Tam zamanında yapılmış bir operasyon’, yüzde 2,7 ‘Daha ileri bir tarihte yapılması gerekiyordu’ ve yüzde 22,3 ‘Cevabım yok’ dedi. Vatandaşların yüzde 77,8’i “Gerek olması durumunda Suriye’de bulunan askerlerimize destek vermek için operasyona katılır mısınız?” sorusuna ‘evet’ derken yüzde 22,2’si ‘Hayır’ cevabını verdi.

DIŞ ÜLKELERE TEPKİ

Ankete katılan kişiler, dış ülkelerin Barış Pınarı Harekatı’na karşı yürüttüğü algı operasyonuna karşı çıkıyor. “Batılı ülkelerin ve Arap Birliğinin Barış Pınarı Operasyonuna yönelik kınama ve yaptırım açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna yüzde 42,6’sı ‘Haksız buluyorum’ ve yüzde 39,2 ‘Bizde onlara karşı yaptırım uygulamalıyız’ diyerek tepki gösterirken yüzde 18,2 ‘Haklı buluyorum’ dedi.

Ne pahasına olursa olsun devam etmeli

Ne pahasına olursa olsun mücadelemize devam etmeliyiz.

Anketteki “Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ‘Şimdi Türkiye Kürtlere saldırıyor, bu ikili 200 yıldır birbiriyle savaşıyor. Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiyeyi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için ara buluculuk yapacağız!’ tweetini attı. Bu seçeneklerden hangisi size daha makul geliyor?” sorusuna cevap olarak Türk halkının yüzde 56,1’i ‘Ne pahasına olursa olsun mücadelemize devam etmeliyiz’, yüzde 13,6’sı ‘Amerika’yı karşımıza almamalıyız’, yüzde 13,0’ı ‘Askerlerini göndersin, onunla da savaşırız’, yüzde 12,1 ‘Arabuluculuk yapsın’ ve yüzde 5,3’ü ‘Finansal olarak elinden geleni ardına koymasın’ diyor.

Örgütün siyasi uzantısı

  • HDP’nin Barış Pınarı Operasyonu’na karşı çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
  • Vatandaşlar HDP’yi PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olarak görüyor. Ankete katılanların yüzde 72,1’i “HDP’nin Barış Pınarı Operasyonu’na karşı çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ‘Normal buluyorum, çünkü HDP PKK terör örgütünün siyasi uzantısıdır’, yüzde 18,8’i ‘olumlu karşılıyorum. HDP barış partisidir’ ve yüzde 9,1’iyse ‘Olumsuz karşılıyorum’cevabını verdi.

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Areda Survey tarafından Barış Pınarı Harekatı'na özel anket yapıldı.
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