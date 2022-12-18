Dünya Twitter FBI ile çalışmış Talep üzerine çok sayıda hesap sansürlendi
AMERİKA

Twitter FBI ile çalışmış: Talep üzerine çok sayıda hesap sansürlendi

Elon Musk, Twitter’ın eski yönetiminin kirli çamaşırlarını ifşa etmeyi sürdürüyor. Yeni belgelerde Twitter’ın FBI’ın talebi üzerine çok sayıda hesabı sansürlediği ortaya çıktı. FBI ile Twitter’ın eski güvenlik şefi Yoel Roth arasında 150’den fazla e-posta tespit edildi. FBI, Twitter’dan seçime dair dezenformasyon yapanlar için yaptırım istedi. Bazı hiciv hesapları bile askıya alındı.

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Twitter FBI ile çalışmış: Talep üzerine çok sayıda hesap sansürlendi
Twitter’ın FBI’ın talebi üzerine çok sayıda hesabı sansürlediği ortaya çıktı.

Twitter’ın patron koltuğuna geçen Amerikalı milyarder Elon Musk, önceki yönetimin sansür, propaganda, suçu örtbas etme, kişiye göre kural belirleme ve siyasi taraftarlığı belgelerle ortaya koymaya devam ediyor. Gazeteci Matt Taibbi aracılığı ile paylaşımlarda bulunan Musk, “özgür ifadenin kalesi” olarak lanse edilen platformun ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) denetimine tabi olduğu ve çok sayıda hesabı sansürlediği ortaya çıktı. “Twitter Dosyaları (Twitter Files)” etiketiyle paylaşılan belgelerin son serisinde, ABD hükümetinin sosyal medya kullanıcılarının içeriklerini nasıl topladığı, analiz ettiği ve işaretlediğine dair çarpıcı bilgiler yer aldı.

DÜZENLİ OLARAK YAZIŞTILAR

Taibbi’ye göre, Twitter’ın FBI ile ilişkisi, sanki bir yan kuruluşmuş gibi sürekli ve yaygındı. Ocak 2020 ile Kasım 2022 arasında, FBI ile eski Twitter Güvenlik şefi Yoel Roth arasında 150’den fazla e-posta yazışması olduğunu belirten Taibbi, “Bazıları, San Francisco ajanı Elvis Chan’in Roth’a Mutlu Yıllar dilemesi ve “gelecek haftaki dönemsel görüşmemize” katılımını hatırlatması gibi sıradan, bazıları ise aktif soruşturmalarla ilgili olarak Twitter kullanıcılarına yönelik bilgi taleplerdir” dedi.

80 AJAN SANSÜR İÇİN ÇALIŞTI

Taibbi, e-postaların çoğunda, FBI’ın Twitter’dan seçime dair dezenformasyon yapanlara ilişkin harekete geçmesini talep ettiğini belirtti. Taibbi, taleplerde düşük takipçili hesaplar, hatta mizah içerikli paylaşımların bile yer aldığını ifade etti. FBI’ın 2016 seçimlerinin ardından oluşturulan ve FTIF olarak adlandırılan sosyal medya odaklı görev gücüne işaret eden Taibbi, bu ekibin 80 ajana kadar genişlediğini ve seçime yönelik sözde yabancı nüfuzu ve her türlü tahrifatı tespit etmek için Twitter ile yazışmalar gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

ŞAKAYA DAHİ MÜSAADE YOK

Taibbi’nin paylaştığı bir belgede, eski bir istihbarat görevlisinin, “Bana kahrolası hükümetin içinde her türlü büyük veriyi veya AI aramasını yapabileceğinizi kanıtlamalısınız” dediği ortaya çıktı. Taibbi daha sonra 5 Kasım 2022’de FBI’ın Ulusal Seçim Komutanlığı’ndan ajansın Twitter Genel Merkezi’nin bulunduğu San Francisco’daki saha ofisine “ek işlem gerektirebilecek” uzun bir Twitter hesapları listesi içeren bir elektronik posta paylaştı. Kapatılan hesaplardan bazılarına örnekler veren Taibbi, “Yukarıdaki hesaplarında paylaşılanlar hiciv niteliğindeydi, neredeyse tümü askıya alındı.” dedi. Taibbi’nin belgelerini inceleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, mizah ve hiciv içerikler nedeniyle hesaplarının kapatılmasını, “çılgınlık” olarak niteledi.

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