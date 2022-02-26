Dünya Ukraynalı bakan esir alınan askerlerin fotoğrafını paylaşarak Rusyadaki kadınlara seslendi İşgalin durdurulmasını isteyin
AVRUPA

Ukraynalı bakan esir alınan askerlerin fotoğrafını paylaşarak Rusya'daki kadınlara seslendi: İşgalin durdurulmasını isteyin

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, esir alınan Rus askerlerini fotoğrafını paylaşarak Rus halkına seslendi. Kuleba, "Rus askerlerinin anneleri, eşleri, kızları, iktidarınız size yalan söylüyor, buraya gelen askerler çiçeklerle değil, silahlarla karşılanıyor. İşgalci savaşın durdurulmasını isteyin, sevdiklerinizi kurtarın" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynalı bakan esir alınan askerlerin fotoğrafını paylaşarak Rusyadaki kadınlara seslendi: İşgalin durdurulmasını isteyin
​Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal medya hesabından yakalanan Rus askerlerinin görüntülerini paylaşarak Rus halkına çağrıda bulundu.

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus halkına seslenerek, "Rus askerlerinin anneleri, eşleri, kızları! Adamlarınızı eve götürün. Masum insanları öldürmek, evlerimizi yok etmek için yabancı bir ülkeye geldiler" ifadelerini kullandı.

"İŞGALİ DURDURUN, SEVDİKLERİNİZİ KURTARIN"

Savaşın durdurulması için çağrıda bulunan Kuleba, "İktidarınız size yalan söylüyor. Ukrayna halkı onları çiçeklerle değil silahlarla karşılıyor. İktidarınızın işgalci savaşı durdurmasını isteyin, sevdiklerinizi kurtarın!" dedi.

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