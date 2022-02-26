Ukraynalı bakan esir alınan askerlerin fotoğrafını paylaşarak Rusya'daki kadınlara seslendi: İşgalin durdurulmasını isteyin

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, sosyal medya hesabından yakalanan Rus askerlerinin görüntülerini paylaşarak Rus halkına çağrıda bulundu.

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus halkına seslenerek, "Rus askerlerinin anneleri, eşleri, kızları! Adamlarınızı eve götürün. Masum insanları öldürmek, evlerimizi yok etmek için yabancı bir ülkeye geldiler" ifadelerini kullandı.

Матери, жёны, дочери русских солдат! Заберите своих мужчин домой. Они пришли на чужую землю убивать невинных людей, разрушать наши дома. Ваша власть врет. Народ Украины встречает их с оружием, а не цветами. Требуйте от власти остановить захватническую войну,спасите своих близких! pic.twitter.com/fCtsiLRw3R REKLAM February 26, 2022

"İŞGALİ DURDURUN, SEVDİKLERİNİZİ KURTARIN"

Savaşın durdurulması için çağrıda bulunan Kuleba, "İktidarınız size yalan söylüyor. Ukrayna halkı onları çiçeklerle değil silahlarla karşılıyor. İktidarınızın işgalci savaşı durdurmasını isteyin, sevdiklerinizi kurtarın!" dedi.

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