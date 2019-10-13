Dünya Ya ülkelerine ya UCMye
BARIŞ PINARI HAREKATI

Ya ülkelerine ya UCM’ye

Türkiye’nin Barış Pınarı’yla terörden temizlediği bölgelerdeki tutuklu DEAŞ’lıların durumunu uzmanlar değerlendirdi: Yabancı uyruklu DEAŞ’lılar ya ülkelerinde ya da Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Yücel Acer
Yücel Acer

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası, Suriye’de tutuklu bulunan DEAŞ’lıların durumu da gündeme geldi. Uzmanlar, uluslararası hukuk çerçevesinde ülkelerin vatandaşı olan suçluları kabul etmesi gerektiğine işaret etti.

TESLİM EDİLMELİLER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Yücel Acer, DEAŞ militanlarının Türkiye’de yargılanmasının uygun olmadığını, vatandaşı olduğu ülkelerin de bu kişileri kabul etmediğini ve yargılamaktan kaçındığı belirttiği zaman Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) sürece dahil olabileceğini söyledi. Acer, “Ancak bu yargı yetkisi ikincil. Yani ülke bu kişiyi yargılamıyor ya da düzgün yargılamıyorsa Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin savcısı soruşturma başlatıp yakalama kararı çıkarabilir. Bu kişinin de mahkemeye teslim edilmesi zorunludur” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILANLAR UCM’YE

Selami Kuran

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. Dr. Selami Kuran da Batılı ülkelerin teröristleri almak istemediğini, hatta vatandaşlıktan da çıkarttığına dikkat çekti. Bu kişilerin de UCM’de yargılanmasının önünün açılabileceğine işaret eden Kuran, şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre vatandaşlıktan çıkarılan yani ‘vatansız kişiler’ statüsündekiler ikametgahının olduğu ülkenin kanununa, ikametgahı da yoksa oturduğu ülkenin kanununa tabidir. Vatandaşlıktan çıkarılanlar ülkelerine iade edilemiyor. Bu durumda Türkiye, işi uluslararası arenaya taşıyabilir. Katliam, işkence gibi insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisinde bu kişilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması söz konusu olabilir.”

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