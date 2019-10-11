Yalana sarıldılar

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla, terör örgütüne yakın hesaplar sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerine hız verdi. Suriye iç savaşında farklı bölgelerde ve yıllarda çekilen fotoğraf kareleri Barış Pınarı Harekatı sırasında olmuş gibi paylaşılarak sosyal medyada dezenformasyon yapılmaya çalışıldı.

Yalanlar

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Yalanlar

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Yalanlar

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Yalanlar

HOCALI’DAN GÖRÜNTÜ!

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda 1992 yılında yapılan Hocalı Katliamı, 2014 yılında yapılan Halep katliamları ve Körfez savaşında çekilmiş fotoğraflar kullanıldı. Terör örgütüne yakın hesaplar, Suriye iç savaşı sırasında 2014 yılında çekilen ve bir annenin çocuklarına sarıldığı kareyi değiştirerek, Barış Pınarı Harekatı’nda olmuş gibi göstermek istedi. Suriye’nin İdlib kentine temmuz ayında yapılan hava saldırılarından etkilenen çocukların bir sağlık merkezinde kaydedilen fotoğraf, terör örgütüne yakın hesaplarca “Türk ordusunun saldırısı sonucu son görüntüler” ifadeleriyle çarpıtılmaya çalışıldı.

İNGİLİZCE PAYLAŞIMLAR

Yine İdlib’de Rusların hava saldırısı sonucu yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun yansıdığı Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, uluslararası camiaya Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi gösterilerek İngilizce altyazıyla manipüle edildi. Halep’te Mayıs 2014’te çekilen ve Suriyeli adamın bir çocuğun cesedini taşıdığı fotoğraf karesi, sosyal medya hesaplarınca dezenformasyon amacıyla Türkiye’nin harekatı sırasında yaşanmış gibi gösterildi.

TERÖRİSTLERE SİVİL HALK DENİLDİ

Terör örgütü kontrolünde yer alan Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’da bulunan YPG/PKK’lı teröristlerin videoları da terör örgütü hesapları üzerinden paylaşıldı. Askeri kıyafet giymeyen YPG/PKK’lı teröristlerin videoları ‘Sivil halk silahlanıyor’ mesajıyla yayınlandı. Örgüt destekçileri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında da aynı yalanlara sarılmıştı.

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PANKARTI BİLE DEĞİŞTİRDİLER

Öte yandan sosyal medyada bir başka manipülatör de, ABD Başkanı Donald Trump’a ait bir bina üzerine asılmış gibi tahrif edilen video görüntüsünü “(Trump) Kürt halkına ihanet etti ve Kürtleri öldürdü” şeklinde montajladı ancak pankartın altında “Greenpeace” yazısının unutulduğu görüldü. Başka bir sosyal medya kullanıcısı, manipülatöre yanıtında pankartın üzerindeki yazıyı aynı yöntemle değiştirerek “Yalan yaymayı bırakın işleri daha da kötüleştiriyorsunuz” ifadeleriyle karşılık verdi.

Kiliseye propaganda roketi

Terör örgütü PKK/YPG Kamışlı’da bir kiliseyi havan mermisi ile vurup tahrip etti.

Terör örgütü en kirli kara propogandaya Kamışlı’da imza attı. Terör örgütü PKK/YPG Kamışlı’da bir kiliseyi havan mermisi ile vurup tahrip etti. Ardından da yıkılan yerlerin fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayarak “Türkiye kilise vurdu” propagandası yaptı. Yapılan paylaşımlarda “Erdoğan tarafından gönderilen ordunun asıl görevi istila etmektir. Etkin soykırım yapmak ve bölgemizdeki ibadethaneyi tahrip etmektir” yalanına başvuruldu. Servis edilen fotoğraflarda yer alan eşyalar kırmızı renkle boyanarak kan görüntüsü verildi. Hiçbir ibadethane belirtisinin olmadığı fotoğrafların mizahsenden ibaret olduğu açık bir şekilde görüldü.