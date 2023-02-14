Yalnız bırakıldık: Suriyelilerden BM ve uluslararası topluma sitem

Deprem sonrası kuzey bölgelerindeki hastanelerde, faaliyetler de durma noktasına geldi. Seslerini duyurmak için çırpınan doktorlar, çok az sayıda sağlık personelinin hizmet verdiğini ve ilaç ile tıbbi gerecin tükenmek üzere olduğunu belirtti. İdlib’deki Al-Rahma Hastanesi müdürü Dr Ahmed Ghandour, 5 gündür uyumadan çalıştıklarını, ancak takatlerinin kalmadığını kaydetti. Şu anda depremzedelerle ilgilendiklerini kaydeden Ghandour, ilerleyen günlerde durumun daha da vahim bir hal alacağını, kolera gibi suyla bulaşan hastalıklar, Kovid-19 ve hipotermi vakaları ile mücadele edeceklerini belirtti. İlk yardım doktoru Shaker al-Hameedo, ise insanların ölüme terk edildiğini belirterek, “Burada insanların hiçbir yardım almadan öldüğünü biliyorlar ve bize sadece ölülerimizi gömmek için ceset torbası gönderiyorlar” dedi.