Yalnız bırakıldık: Suriyelilerden BM ve uluslararası topluma sitem

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Depremin vurduğu Suriye’de durum her geçen gün ağırlaşıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ikinci ülke olan Suriye’de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülke genelinde depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 4 bin 574 kişiye ulaştı. Bunların 3 bin 160’ının muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerden olduğu ifade edilirken Şam yönetimi bölgelerinde de 1414 kişi öldü. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kuzey Suriye’de hastanelerin dolduğu kaydedilirken, bunun yanı sıra doktor, ilaç ve tıbbi gerecin yetersiz kaldığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 5,3 milyon Suriyelinin evsiz olduğu ülkede, 870 bin kişi günlük bir öğün yemek bulmakta zorlanırken, 4,1 milyon kişinin de yardıma muhtaç olduğu kaydedildi. Bölge halkı uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler’e (BM) “Bizi yalnız bıraktınız” siteminde bulunuyor.
BM’nin bölgede yardım faaliyetlerini koordine eden sorumlusu Martin Griffiths, kuzey bölgelerindeki eksikleri tespit ettiği raporunda, Suriyelilerin bekledikleri yardımı bulamadıklarını, bu yüzden, “terk edilmiş” hissettiklerini kaydetti. “Benim görevim bu başarısızlığı elimizden geldiğince hızlı bir şekilde düzeltmek” diyen Griffiths, bölgeye ilk üç gün yardım gelmediğini, sonrasında gelen yardımın yetersiz olduğunu kabul etti. Uluslararası basına demeç veren Suriyeliler, hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Dünyanın Suriye’yi ne kadar az önemsediğini bir kez daha gösterdiği şikayetinde bulunan bir Suriyeli, “Bu yıkım Avrupa’da ya da yabancı bir ülkede olsaydı, bütün dünya öldürülenleri kurtarmak için yardıma koşardı. Ama burada kimse bizi umursamıyor. Evlerimizden edildik. Kimse bizi sormadı, bombalandık, varil bombaları atıldı, kimse bizi umursamadı” dedi.
Yıkıcı depremin etkisiyle, Suriye genelinde hayat durma noktasına geldi. Ülkenin kuzeyinde, taş taş üstünde kalmazken, depremden sağ kurtulanlar, kış şartlarında gıda ve barınağa erişimde güçlük çekiyor. Yaşanan felakete rağmen hava saldırılarına devam eden Şam yönetiminin, muhaliflerin kontrolündeki noktalara ambargo uygulamaya devam ettiği, yardımların bölgeye girişine müsaade etmediği belirtildi. Yerel halk, Esed yönetimine, yardımların geçmesi için kapıları açma ve ambargoyu kaldırma çağrısında bulundu.
Depremin 7. gününde çeşitli ülkelerden yardım kolileri taşıyan ilk uçaklar Suriye’ye ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait 2 uçak Şam ve Lazkiye’deki havaalanlarına ulaşırken, İtalya’dan yola çıkan 2 kargo uçağı da Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki havaalanına iniş yaptı. İtalya’dan gelen uçaklarda, 30 ton yardım malzemesi olduğu kaydedildi. İlerleyen saatlerde Sudan, Çin ve Irak’tan yola çıkan yardım uçakları da Şam’daki havaalanına iniş yaptı.