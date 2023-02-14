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Dünya

Yalnız bırakıldık: Suriyelilerden BM ve uluslararası topluma sitem

Depremin vurduğu Suriye’de durum her geçen gün ağırlaşıyor. Can kayıplarının ve yaralanmaların yoğun olduğu ülkenin kuzey bölümüne henüz ciddi bir yardım ulaşmazken, bölge halkı “Yalnız bırakıldık” siteminde bulundu. Başta İdlib olmak üzere kuzeydeki kentlerde hastanelerde yeterli sayıda doktor yok. İlaç, barınak ve yemek konusunda mağdur olan halk, ambargo uygulayan rejime, “Göz göre göre ölmemizi beklemeyin, yardımların ulaşması için kapıları açın” çağrısında bulundu.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 14/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Depremin vurduğu Suriye’de durum her geçen gün ağırlaşıyor.

Depremin vurduğu Suriye’de durum her geçen gün ağırlaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen ikinci ülke olan Suriye’de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülke genelinde depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 4 bin 574 kişiye ulaştı. Bunların 3 bin 160’ının muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerden olduğu ifade edilirken Şam yönetimi bölgelerinde de 1414 kişi öldü. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kuzey Suriye’de hastanelerin dolduğu kaydedilirken, bunun yanı sıra doktor, ilaç ve tıbbi gerecin yetersiz kaldığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 5,3 milyon Suriyelinin evsiz olduğu ülkede, 870 bin kişi günlük bir öğün yemek bulmakta zorlanırken, 4,1 milyon kişinin de yardıma muhtaç olduğu kaydedildi. Bölge halkı uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler’e (BM) “Bizi yalnız bıraktınız” siteminde bulunuyor.

AVRUPA’DA OLSA KOŞARDINIZ

BM’nin bölgede yardım faaliyetlerini koordine eden sorumlusu Martin Griffiths, kuzey bölgelerindeki eksikleri tespit ettiği raporunda, Suriyelilerin bekledikleri yardımı bulamadıklarını, bu yüzden, “terk edilmiş” hissettiklerini kaydetti. “Benim görevim bu başarısızlığı elimizden geldiğince hızlı bir şekilde düzeltmek” diyen Griffiths, bölgeye ilk üç gün yardım gelmediğini, sonrasında gelen yardımın yetersiz olduğunu kabul etti. Uluslararası basına demeç veren Suriyeliler, hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Dünyanın Suriye’yi ne kadar az önemsediğini bir kez daha gösterdiği şikayetinde bulunan bir Suriyeli, “Bu yıkım Avrupa’da ya da yabancı bir ülkede olsaydı, bütün dünya öldürülenleri kurtarmak için yardıma koşardı. Ama burada kimse bizi umursamıyor. Evlerimizden edildik. Kimse bizi sormadı, bombalandık, varil bombaları atıldı, kimse bizi umursamadı” dedi.

REJİME “KAPILARI AÇIN” ÇAĞRISI

Yıkıcı depremin etkisiyle, Suriye genelinde hayat durma noktasına geldi. Ülkenin kuzeyinde, taş taş üstünde kalmazken, depremden sağ kurtulanlar, kış şartlarında gıda ve barınağa erişimde güçlük çekiyor. Yaşanan felakete rağmen hava saldırılarına devam eden Şam yönetiminin, muhaliflerin kontrolündeki noktalara ambargo uygulamaya devam ettiği, yardımların bölgeye girişine müsaade etmediği belirtildi. Yerel halk, Esed yönetimine, yardımların geçmesi için kapıları açma ve ambargoyu kaldırma çağrısında bulundu.

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ TÜKENDİ

  • Deprem sonrası kuzey bölgelerindeki hastanelerde, faaliyetler de durma noktasına geldi. Seslerini duyurmak için çırpınan doktorlar, çok az sayıda sağlık personelinin hizmet verdiğini ve ilaç ile tıbbi gerecin tükenmek üzere olduğunu belirtti. İdlib’deki Al-Rahma Hastanesi müdürü Dr Ahmed Ghandour, 5 gündür uyumadan çalıştıklarını, ancak takatlerinin kalmadığını kaydetti. Şu anda depremzedelerle ilgilendiklerini kaydeden Ghandour, ilerleyen günlerde durumun daha da vahim bir hal alacağını, kolera gibi suyla bulaşan hastalıklar, Kovid-19 ve hipotermi vakaları ile mücadele edeceklerini belirtti. İlk yardım doktoru Shaker al-Hameedo, ise insanların ölüme terk edildiğini belirterek, “Burada insanların hiçbir yardım almadan öldüğünü biliyorlar ve bize sadece ölülerimizi gömmek için ceset torbası gönderiyorlar” dedi.

Yardım taşıyan ilk uçaklar 7. günde geldi

Depremin 7. gününde çeşitli ülkelerden yardım kolileri taşıyan ilk uçaklar Suriye’ye ulaştı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait 2 uçak Şam ve Lazkiye’deki havaalanlarına ulaşırken, İtalya’dan yola çıkan 2 kargo uçağı da Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki havaalanına iniş yaptı. İtalya’dan gelen uçaklarda, 30 ton yardım malzemesi olduğu kaydedildi. İlerleyen saatlerde Sudan, Çin ve Irak’tan yola çıkan yardım uçakları da Şam’daki havaalanına iniş yaptı.


#Deprem
#Suriye
#BM
1 saat önce
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Yalnız bırakıldık: Suriyelilerden BM ve uluslararası topluma sitem
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