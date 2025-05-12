Yargıçlara pizzalı tehdit

ABD’de şubat ayından bu yana bazı federal yargıçların evine “istenmeyen” pizza siparişleri götürüldüğü ortaya çıktı. Trump muhalifi olduğu belirtilen yargıçlara göre, bu, kendilerine yönelik tehdit ve gözdağı taktiklerinin bir parçası. The Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, en az yedi eyalette hakimlere binlerce pizza siparişi götürüldü. Bu ise güvenlik endişelerinin artmasına sebep oldu. Habere göre, pek çok sipariş, ABD Başkanı Trump’ın politikalarına karşı açılan davalara bakan hakimlere götürüldü. Bazı pizza siparişleri ise hakimlerin yakınlarına iletildi. Pizzaları gönderen kişilerin kimliklerinin gizli kalması için ne gibi yöntemler kullandığı ve hakimler ile yakınlarının ev adreslerini nasıl bulduğu ise belirsizliğini koruyor.