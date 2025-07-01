Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Zelenski'den Aliyev'e Rusya'da öldürülen Azerbaycanlılar için taziye telefonu

Zelenski'den Aliyev'e Rusya'da öldürülen Azerbaycanlılar için taziye telefonu

20:521/07/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için taziye dileklerini iletti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak Rusya'da gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için taziye dileklerini iletti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Yekaterinburg'daki olaylar müzakere edildi.

Zelenski, Ukrayna halkı adına saldırılarda yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini iletti.


Cumhurbaşkanı Aliyev Zelenski'e teşekkür etti.

Zelenski, Ukrayna vatandaşlarının İran'dan tahliyesine sağladığı destekten ötürü Azerbaycan'a teşekkür etti ve ayrıca Azerbaycan'ın Ukrayna'ya gönderdiği insani yardımlardan dolayı şükranlarını ifade etti.

Görüşmede, Azerbaycan-Ukrayna Hükümetlerarası Komisyonu'nun en kısa sürede Bakü'de toplanması konusunda mutabakata varıldı. Liderler, iki ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşılıklı desteklerini yineledi.



#İlham Aliyev
#Rusya
#Zelenski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz