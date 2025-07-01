Zelenski'den Aliyev'e Rusya'da öldürülen Azerbaycanlılar için taziye telefonu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, Rusya'nın Yekaterinburg kentinde kolluk kuvvetlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için taziye dileklerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Yekaterinburg'daki olaylar müzakere edildi.

Zelenski, Ukrayna halkı adına saldırılarda yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini iletti.





Cumhurbaşkanı Aliyev Zelenski'e teşekkür etti.

Zelenski, Ukrayna vatandaşlarının İran'dan tahliyesine sağladığı destekten ötürü Azerbaycan'a teşekkür etti ve ayrıca Azerbaycan'ın Ukrayna'ya gönderdiği insani yardımlardan dolayı şükranlarını ifade etti.

Görüşmede, Azerbaycan-Ukrayna Hükümetlerarası Komisyonu'nun en kısa sürede Bakü'de toplanması konusunda mutabakata varıldı. Liderler, iki ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşılıklı desteklerini yineledi.







