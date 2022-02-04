Osmanlı’nın son mimarı: Mimar Kemalettin

Doç. Dr. Osman Mutluel

Mimar Kemalettin 1870 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul’da başladığı eğitimine babasının görevi dolayısıyla Girit’te devam etti.

Babası tekrar İstanbul’a döndüğü için öğretimini İstanbul’da tamamladı. Yüksek öğretimini bu günkü adı ile İstanbul Teknik Üniversitesi olan Hendese-i Mülkiye Mektebi’nde tamamladı. Kemalettin 1895’te mimarlık eğitimini geliştirmesi amacıyla devlet bursuyla Almanya’ya gönderildi ve Berlin’de iki yıl mimarlık eğitimi aldı. 1900’de İstanbul’a döndü ve öğretim üyeliğine tekrar başladı.

Mimar Kemalettin’in neserlerinden Sultan nReşad Türbesi

OSMANLI MİMARİSİNE DÖNDÜ

Mimar Kemalettin, Osmanlı’nın son döneminde Müslümanların Batı sanatından etkilenmesi neticesinde kendi mimari anlayışını terk etmesinden dolayı rahatsız olmuştur. Bundan dolayı ortaya koyduğu ve tasarladığı mimari eserlerinde Osmanlı Sanatında Milli Mimari dönemini başlatmıştır.

REKLAM

Bu anlayış çerçevesinde Osmanlı’nın ilk dönem ortaya koyduğu tek kubbeli küçük camilere benzer ancak mimari anlayış açısından daha kapsamlı bir çerçevede, merkezi tek kubbeli camiler inşa etti.

Bunlar arasında Bebek Camii, Beyoğlu Kamer Hatun Camii, Bakırköy Amine Hatun Camii ve Bostancı Kuloğlu Camii’ni sıralamak mümkündür.

MESCİD-İ AKSA’YI RESTORE ETTİ

Mimar Kemalettin, kendi mimari anlayışı çerçevesinde ortaya koyduğu mimari eserleri yanında çeşitli restorasyon çalışmaları da yapmıştır.

Bunlar arasında İstanbul Yenicami, Sultan Ahmed Camii, Ayasofya ve Fâtih külliyelerini sıralamak mümkündür. Ancak Mimar Kemaletti’nin adını uluslararası arenada duyulmasına sağlayan çalışması Kudüs Mescid-i Aksa restorasyonudur.

REKLAM

Bu çalışması sırasında Mescid-i Aksa’nın ilk dönemden kalma üzeri sıva ile kapatılmış bazı orijinal tezyinat bölümlerini ortaya çıkardı. Bu çalışması neticesinde İngiliz Kraliyet Akademisi (RIBA) Ödülü de almıştır.