SGK 4A-4B borçlanma başvurusu talebi başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) prim eksiği olanlar e-Devlet üzerinden askerlik ve doğum borçlanması yapabiliyor. SGK borçlanma başvurusu adımlarını anlatan bir video paylaştı. Peki, EYT askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır? e-Devlet üzerinden borçlanma başvurusu talebi nasıl oluşturulur?

EYT EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak. Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak. Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek. SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek. Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak. TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak. ‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli. Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

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E- DEVLETTEN EYT İÇİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:

İlk iş olarak e- Devlet üzerinden sisteme giriş yapılır. Arama çubuğuna "borçlanma" yazarak arama yapılır.

Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir. Borçlanma yapılacak sekme seçilir.

Buna örnek vermek gerekirse, askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi "4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu" uygulaması üzerinden açılan ekrandan "yeni başvuru" sekmesini tıklar.

Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.

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Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32’sidir.

Askerlik borçlanması yapılmak istenen tarih aralığı seçilir. Son olarak tabligat için adres bilgisi görüntülenir. Kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileri ile devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir.

Başvurusunu tamamlanan kişiye başvurusunun hangi üniteye yönlendirildiği bilgisi verilir. Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ile ilgili üniteye yönlendirilir.

Tahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verilir. Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir.

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Borcun tamamının yasal süresi içerisinde ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Belirtilen süre içerisinde tebliğ edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan borçları kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir.

Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumunu takip edebilir.

e-Devlet üzerinden borçlanma başvurusu talebi nasıl oluşturulur?



🔗 https://t.co/swUvhn4lAi pic.twitter.com/vIpjCViK1u — SGK (@sgksosyalmedya) December 25, 2022

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