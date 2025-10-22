Ecogreen Enerji Holding A.Ş. halka arz oluyor. Yenilenebilir enerji sektöründe aktif olarak rol üstlenen Ecogreen Enerji Holding hisseleri 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde halka arz olacak. ECOGR kodu ile halka arz edilecek Ecogreen Enerji Holding hisselerinin halka arz fiyatı 10,40 TL oldu. Peki, Ecogreen Enerji (ECOGR) nasıl alınır, hangi bankalarda var? Kaç lot verir? İşte tüm detaylar.
Borsa İstanbul'a bir şirket daha geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ecogreen Enerji Holding'in halka arz olmasına karar verdi. İşte Ecogreen Enerji halka arz tarihi, fiyatı, lot sayısı ve halkla arzla ilgili notlar.
Ecogreen Enerji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Ecogreen Enerji halka arz fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi.
Ecogreen Enerji Ne Zaman Halka Arz Olacak?
Ecogreen Enerji halka arz tarihi 22-23-24 Ekim olarak belirlendi.
Ecogreen Enerji (Borsa Kodu) Ne Olacak?
Ecogreen Enerji sembolü “ECOGR” olacak.
Ecogreen Enerji Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?
Ecogreen Enerji halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL.
Ecogreen Enerji Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
Ecogreen Enerji halka açıklık oranı %20,37. Toplamda 110 milyon adet pay dağıtılacak.
Ecogreen Enerji halka arz hangi bankalarda var?
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Albatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Bank A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
BTC Turk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Bank A.Ş.
QNB Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ş.
TEB A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş
Ecogreen Enerji Ne İş Yapar?
İzahnameye göre Ecogreen Enerji Holding A.Ş. 2020 yılında kuruldu. Bağlı ortaklıkları daha önceki yıllarda faaliyete başlamış. Şirketin fiili faaliyet konusu enerji santralleri, biyokütle enerji santralleri, biyogaz enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi; satışı, organik ve organomineral gübre üretimi ve satışı; solar EPC ve proje geliştirme. Şirketin sitesine göre 30 güneş, 3 biyogaz (Bursa, Manisa ve Denizli’de kurulu) ve 2 biyokütleye dayalı lisanslı enerji santrali (Denizli'de kurulu) portföyüne sahip. Şirket sitesinde "Dokuz bölgede yenilenebilir enerji santrallerimizle yıllık 431 milyon kWh temiz enerji üreterek 200 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılıyor, her yıl 810 bin ton karbon salımını engelliyor ve 36,7 milyon ağacın nefes almasını sağlıyoruz" diyor.