Öğretmenlerin ek ders ücreti 2025 ödemesi ne zaman? sorusu sorgulanıyor. Nisan ayının gelmesiyle öğretmen ek ders ücreti ödeme tarihine gözler çevrildi. Ek ders ödemelerinden yöneticiler ve öğretmenler yararlanıyor. , ek ders vermeleri halinde her ay ek ders ödemesi yapılıyor. Mart ayı ek ders ödemesi için öğretmenler ''ek ders ne zaman yatacak?'' sorusunu yöneltiyor. Ocak ayındaki zamla beraber artış da yaşayan ek ders parası için gözler açıklamalarda!
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin girdikleri ders saatlerine göre alacakları ek ders ücretleri Ocak ayında yapılan zamla birlikte 141,25 TL'ye yükselmişti. Peki, ek ders ne zaman yatacak? Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne zaman yatacak Nisan 2025?
EK DERS NE ZAMAN YATACAK?
Ek ders ücretleri idari tatilde kurumlardaki personelin izinde olması nedeni ile muhasebeleştirilememişti.
Ödenecek ek ders ücretleri ile ilgili işlemlerin en geç 10 Nisan tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.
2025 NİSAN AYI EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz ay yeni zamla birlikte öğretmenlerin ek ders ücretleri aşağıdaki şekilde olmuştu:
1. Gündüz Öğretimi (Lisans Mezunu)
Brüt Ücret: 141,07 TL
Net Ücret (Yüzde 15 kesinti): 119,91 TL
Net Ücret (Yüzde 20 kesinti): 112,85 TL
2. Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar Dersleri (Lisans Mezunu)
Brüt Ücret: 151,15 TL
Net Ücret (Yüzde 15 kesinti): 128,47 TL
Net Ücret (Yüzde 20 kesinti): 121,92 TL
3. DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) Görevli Öğretmenler
Brüt Ücret: 282,14 TL
Net Ücret (Yüzde 15 kesinti): 239,82 TL
Net Ücret (Yüzde 20 kesinti): 225,71 TL
4. DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) Görevli Öğretmenler (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar)
Brüt Ücret: 302,30 TL
Net Ücret (Yüzde 15 kesinti): 256,95 TL
Net Ücret (Yüzde 20 kesinti): 241,84 TL
5. Yüksek Lisanslı Öğretmen
Brüt Ücret (Gündüz Öğretimi): 151,92 TL
Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 161,73 TL
6. Doktoralı Öğretmen
Brüt Ücret (Gündüz Öğretimi): 169,29 TL
Brüt Ücret (Yarıyıl, Gece ve Cumartesi-Pazar): 181,38 TL