Ekonomi 12 milyon emekli22 milyon çalışan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

12 milyon emekli 22 milyon çalışan

Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alırken, 22 milyon 407 bin 415 kişi sigortalı çalışıyor. Dünyada ideal oranın sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışan olduğunu belirten Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, "Türkiye'de 1 emekliye düşen sigortalı çalışan sayısı 1,63 düzeyinde" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alıyor.
Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bu yılın nisan verilerine göre, Türkiye'de 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alırken, 22 milyon 407 bin 415 sigortalı çalışan bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye'de emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alanların sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, mevcut emekli sayısının aralarında Bulgaristan, Danimarka ve Norveç'in de olduğu birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

Kazım Ergün

DÜNYA ORTALAMASI HEDEFLENMELİ

Mevcut çalışan ve emekli sayılarının SGK'nin aktüeryal dengesindeki olumsuz tabloyu gözler önüne serdiğini ifade eden Ergün, "Dünyada sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider dengesini sağlayabilmesinde ideal oran, sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışanın bulunmasıdır. Maalesef Türkiye'de 1 emekliye düşen sigortalı çalışan sayısı 1,63 dosya düzeyinde" dedi.

TÜED'DEN TEDBİR AÇIKLAMASI

TÜED Genel Başkanı Ergün, sağlıklı işleyen bir sosyal güvenlik sistemi için Türkiye'de sigortalı çalışan sayının yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Ülke olarak istihdamı artıramaz ve kayıt dışı istihdamı düşüremezsek gelecekte çalışanların ödediği sigorta primleri, emeklilerin aylıklarını karşılayamaz. SGK'nin mevcut aktüeryal dengesi bizi endişelendiriyor. Sadece yetkililerimiz değil, bütün toplumumuz, yaklaşan bu tehlikeyi ciddiye almalı ve yarın çocuklarımızın ya da torunlarımızın bedel ödememesi için gereken tedbirler ivedilikle alınmalıdır."

7,5 milyon SSK emeklisi var

SGK’nın bu yılın nisan ayı verilerine göre, Türkiye’de SSK (4/a) kategorisinde toplam 16 milyon 437 bin 334 aktif sigortalı bulunurken, 7 milyon 530 bin 668 pasif sigortalı (emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alanlar) yer alıyor.

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