Enflasyon rakamları açıklandı: 2022 Emekli polis maaşı ne kadar oldu? En düşük polis memur maaşı kaç lira oldu?

2022 yılı polis maaş zamları belli oldu. Memur ve emekliler tarafından merakla beklenen enflasyon oranları açıklandı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici fiyat endeksi Aralık'ta aylık yüzde 13,58 artarken yıllık enflasyon yüzde 36,08 olduğu belirtildi. Memur maaşları yani polis maaşları da aynı oranda zamlanacak. Peki yeni yıl zammı ile birlikte polis memuru maaşı ne kadar olacak?
Toplu sözleşme gereği yüzde 5 artış
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur ve emekli maaşlarına 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zam yapılacak. Polis maaşlarına 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 yansıtılarak söz konusu farka Toplu sözleşme gereği yüzde 5 artış yapılacak. Toplamda ise yüzde 25,65 oranında zam yapılacak.
2021 Temmuz zammı sonrası polis memuru maaş tablosu
Başkomiser (3/1): 8.494
Polis memuru (8/1): 7.438
Başkomiser (1/4) (Emekli): 4.205
Polis memuru (8/1) (Emekli): 4.205
2022 Zamlı Polis Memuru Maaş Tablosu
Başkomiser (3/1): 10.672
Polis memuru (8/1): 9.345
Başkomiser (1/4) (Emekli): 5.283
Polis memuru (8/1) (Emekli): 5.283
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Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli ve 4 milyondan fazla memurun maaş zammı belli odu.
Aralık ayı enflasyon oranları bugün açıklandı.
Enflasyon oranları neticesinde emekli ve memur maaşı zammı 2022 netleşti.
Bu noktada, En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı oldu.
Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklinin enflasyon farkını ortaya koyacak.
YILLIK YÜZDE 36.08<br><br>Enflasyon yıllık veride yüzde 36.08 olarak belirlendi.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR?<br><br><br>Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi için zam yüzde 25,48 rakamı netleşti.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR?<br><br>Memur ve memur emeklisi için 2022 maaş zammı yüzde 5+22,48 olarak şekillendi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?<br><br>Buna göre kim ne kadar maaş ve zam alacak?<br><br>
En düşük memur maaşı 4.176,11 TL
SSK 2000 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş<br>
2000 sonrası 2 bin 041 lira<br>
Bağkur esnaf: 2 bin 948<br>
Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş<br><br>
SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.<br><br>
Ocak zammı ile birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı gibi diğer maaşlar da netleşti.
İŞTE YENİ TABAN AYLIKLAR<br><br>Emekli sandığı:<br><br>Mevcut: 3.275,90 Yeni: 4.176,11
SSK (2000 ÖNCESİ)<br><br>Mevcut: 2.624,24 Yeni: 3.292,90
SSK (2000 SONRASI)<br><br>Mevcut: 1.626,75 Yeni: 2.041,25
BAĞ-KUR ESNAF:<br><br>Mevcut: 2.350,11 Yeni: 2.948,92
BAĞ-KUR TARIM:<br><br>Mevcut: 1.867,61 Yeni: 2.343,35<br><br>Not: Maaşlara ek ödeme dahildir.
65 yaş aylığı:<br><br>Mevcut: 828,21 Yeni: 1.055,80
Evde bakım desteği:<br><br>Mevcut: 1.797,95 Yeni: 2.292,02
Engelli aylığı:<br><br>-%40-69<br><br>Mevcut: 661,13 Yeni: 842.81<br><br>%70 ve üstü:<br><br>Mevcut: 991,69 Yeni: 1.264,20.
DİĞER KESİMLERİN GELİRİNİ NASIL ETKİLEYECEK?<br><br><br>KAMU İŞÇİSİ: <br><br>2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı, yüzde 5'lik zamma eklenecek.<br>
SOSYAL YARDIMLAR: <br><br>Memur maaşlarına yansıtılacak yüzde 5 zam ve enflasyon farkı; yaşlılara, engellilere, evde yakınına bakanlara ve hastalara ödenen destek ödemelerine yansıyacak.<br><br>
KIDEM TAZMİNATI TAVANI: <br><br>İşçilerin kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 2021'in ikinci yarısında tavan 8 bin 284 lira olarak uygulandı.<br><br>
Memur, işçi, emekliye yapılacak maaş zam oranlarında belirleyici olacak 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı bugün TÜİK tarafından açıklandı. Aralık verisinin netleşmesiyle birlikte toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu altı aylık enflasyon verisi milyonlarca çalışan, emeklinin maaş, aylığını doğrudan, dolaylı etkiledi.
Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Son 6 aylık enflasyonun yüzde 15 çıkması halinde memurlar yüzde 12 fark alacak. Bu farka 1 Ocak itibariyle geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde artış ek fark hariç yüzde 17 olacak.
ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?<br><br>Memur konfederasyonlarının geçen yıl ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.<br><br>
Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak Ayrıca ek zam da yapılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş<br><br>25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
Milyonların beklediği kritik veri açıklandı: Emekli ve memur maaş zammı kaç TL oldu?
Emekli ve Memur maaşlarına yapılacak zam miktarı, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanan enflasyon oranının ardından, emekli ve memur zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı yüzde 25.48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22.48 olarak ortaya çıktı. Milyonlarca emekli, 'en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 'Emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Engelli, evde yakınına bakan, 65 yaş aylığı kaç TL oldu? İşte memur emekli maaşı taban ve tavan ücretleri...