Enflasyon rakamları açıklandı: 2022 Emekli polis maaşı ne kadar oldu? En düşük polis memur maaşı kaç lira oldu?

2022 yılı polis maaş zamları belli oldu. Memur ve emekliler tarafından merakla beklenen enflasyon oranları açıklandı. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; Tüketici fiyat endeksi Aralık'ta aylık yüzde 13,58 artarken yıllık enflasyon yüzde 36,08 olduğu belirtildi. Memur maaşları yani polis maaşları da aynı oranda zamlanacak. Peki yeni yıl zammı ile birlikte polis memuru maaşı ne kadar olacak?

Toplu sözleşme gereği yüzde 5 artış

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur ve emekli maaşlarına 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,65 oranında zam yapılacak. Polis maaşlarına 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 yansıtılarak söz konusu farka Toplu sözleşme gereği yüzde 5 artış yapılacak. Toplamda ise yüzde 25,65 oranında zam yapılacak.

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2021 Temmuz zammı sonrası polis memuru maaş tablosu

Başkomiser (3/1): 8.494

Polis memuru (8/1): 7.438

Başkomiser (1/4) (Emekli): 4.205

Polis memuru (8/1) (Emekli): 4.205

2022 Zamlı Polis Memuru Maaş Tablosu

Başkomiser (3/1): 10.672

Polis memuru (8/1): 9.345

Başkomiser (1/4) (Emekli): 5.283

Polis memuru (8/1) (Emekli): 5.283