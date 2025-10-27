25 ülkeye doğa dostu ihracat

Rejeneratif tarım, toprağı sadece kullanan değil, onu koruyan, besleyen ve yenileyen bir tarım metodu olarak biliniyor. Bu yaklaşım, toprağın doğal dengesini güçlendiriyor, su tutma kapasitesini artırıyor ve karbonu toprakta depolayarak kuraklığa karşı önlem alınmış oluyor. Bu yöntem ile elde edilen pamuk, ‘Rejeneratif Pamuk’ olarak tanımlanıyor. Toprağın sağlığını iyileştiren, biyoçeşitliliği destekleyen ve çiftçileri güçlendiren bu özel pamuk, Regenagri sertifikalı. Trendyolmilla, bu koleksiyon ile şıklığı ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek modaseverlere bilinçli bir seçim sunuyor.