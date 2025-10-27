25 ülkeye doğa dostu ihracat

Trendyolmilla, e-ticaret moda sektöründe ilk kez toprak sağlığını iyileştiren ve biyolojik çeşitliliği artıran pamuktan üretilen denim koleksiyonunu tanıttı. Adana’da duyurulan proje, doğa dostu üretim anlayışını uluslararası pazara da taşıyor. 25 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, “Ayrıca ürünlerimizi 20’den fazla global platform üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz” dedi.
Trendyolmilla, sürdürülebilirlik adına önemli bir adım atarak e-ticaret moda sektöründe ilk kez rejeneratif pamuktan üretilen denim koleksiyonunu tanıttı. Proje, denim üreticisi Bossa iş birliğiyle Adana’daki Işık Çiftliği’nde gerçekleştirilen pamuk hasadı etkinliğinde duyuruldu. Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Rejeneratif pamuktan üretilen yeni tasarımlarımız, doğaya olan duyarlılığımızı da yansıtıyor. Doğa dostu tarım yöntemleriyle elde edilen, kimyasal kullanımını minimuma indiren bu özel pamuklar, gardıroplarda stil ile sürdürülebilirliği buluşturuyor" bilgisini verdi.
ÇUKUROVA’DAN TÜM DÜNYAYA
2022’de 74 bin, 2023’te 160 bin ve 2024’te 520 bin adet sürdürülebilir ürünü müşterilerle buluşturduklarına dikkat çeken Tuna, "Bu büyümeyi yalnızca Türkiye’de değil, Almanya’dan Azerbaycan’a, Körfez ülkelerinden Orta Avrupa’ya kadar 25 ülkede sürdürüyoruz. Ayrıca 20’den fazla global platform üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Rejeneratif tarımın toprağı ve ekosistemi yeniden canlandıran bir üretim modeli olduğunu belirten pamuk üreticisi Nihan Işık, "Toprağımızın organik madde oranı arttı ve uzun vadede daha verimli hale geldiğini gördük. Çukurova’da yetişen pamukların Trendyolmilla aracılığıyla Avrupa’daki ve Körfez ülkelerindeki tüketicilere ulaşması bizim için büyük bir gurur kaynağı" diye konuştu.
ÜRETİCİLER İÇİN DE DÖNÜM NOKTASI
Denim üreticisi Bossa’nın İş Geliştirme Direktörü Besim Özek ise projeye ilişkin olarak şunları söyledi: "Trendyolmilla ile iş birliğimiz sektörde bir dönüm noktası niteliğinde. Sürdürülebilir üretime olan bağlılığımızı bu projeyle bir kez daha gösteriyoruz. Bu dönüşümün, Adana ve çevresindeki üreticilere de ilham vermesini umuyoruz."
Rejeneratif tarım nedir?
- Rejeneratif tarım, toprağı sadece kullanan değil, onu koruyan, besleyen ve yenileyen bir tarım metodu olarak biliniyor. Bu yaklaşım, toprağın doğal dengesini güçlendiriyor, su tutma kapasitesini artırıyor ve karbonu toprakta depolayarak kuraklığa karşı önlem alınmış oluyor. Bu yöntem ile elde edilen pamuk, ‘Rejeneratif Pamuk’ olarak tanımlanıyor. Toprağın sağlığını iyileştiren, biyoçeşitliliği destekleyen ve çiftçileri güçlendiren bu özel pamuk, Regenagri sertifikalı. Trendyolmilla, bu koleksiyon ile şıklığı ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek modaseverlere bilinçli bir seçim sunuyor.