2026 asgari ücret zammı için geri sayım başladı: 25 bin TL’den 31 bin TL’ye kadar 8 farklı senaryo gündemde. Milyonlarca çalışan Ocak ayında açıklanacak yeni asgari ücreti merakla bekliyor. Zam oranları, enflasyon ve ekonomik göstergeler dikkate alınarak şekillenecek milyonlarca hanenin bütçesini doğrudan etkileyecek. İşte masadaki tüm olasılıklar ve beklentiler…

Yeni yıla yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı Üçlü Danışma Kurulu'nun toplantısı sonrası uzmanların asgari ücret zammına dair tahminleri de gündeme geldi.



Peki, 2026 yılı için asgari ücret ne kadar olacak? İşte farklı zam oranlarına göre şekillenen 8 senaryo.

Asgari ücret zammı senaryoları

Yüzde 16 zam

Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası’nın hedefleri doğrultusunda yüzde 16’lık zam uygulanırsa, net asgari ücret 25 bin 641 TL olacak.







Yüzde 20 zam

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması durumunda, ücret 26 bin 522 TL'ye yükseliyor.



Yüzde 24 zam

Merkez Bankası'nın enflasyon ara hedefi olan yüzde 24'ün uygulanması durumunda, asgari ücret 27 bin 409 TL olacak.



Yüzde 25 zam

Yüzde 25 zam senaryosu, net asgari ücreti 27 bin 630 TL'ye çıkarıyor.



Yüzde 28,5 zam

2025 sonu enflasyon hedefi olan yüzde 28,5'e göre zam yapılırsa, asgari ücret 28 bin 404 TL'ye ulaşacak.



Yüzde 30 zam

Yüzde 30 zam ile net asgari ücret 28 bin 735 TL olacak.



Yüzde 40 zam

Yüzde 40'lık artış uygulanırsa, asgari ücret 30 bin 945 TL'ye yükseliyor.



Asgari ücret zammı hangi hakları etkileyecek?

Yeni asgari ücret sadece maaşı artırmayacak; bazı sosyal ve mali haklarda da değişiklik olacak:



İşsizlik maaşı

Genel Sağlık Sigortası primi

Kıdem tazminatı tavanı (asgari ücretli için)

Askerlik ve doğum borçlanması







İsteğe bağlı sigorta primleri

Staj ücreti

Rapor ücreti (asgari ücretli için)









Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Türkiye’de asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilcinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

