3 milyon kiracı ev sahibi olacak

Resmi verilere göre Türkiye genelinde yaklaşık 31 milyon konut bulunuyor. Bunların 17,3 milyonu ev sahiplerine ait durumda. Bu da mevcut yüzde 56’lık ev sahipliği oranını doğruluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nda yaptığı sunumda, bu oranı önümüzdeki 10 yılda yüzde 66’ya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Böylece 2035 yılında ev sahibi sayısının 20,4 milyona yükselmesi bekleniyor. Bu da önümüzdeki 10 yılda 3 milyondan fazla vatandaşın kendi evinin sahibi olacağını gösteriyor.

KONUT ARZI DA ARTIRILACAK

Gerçekleştirdiği sunumda Kurum ayrıca; konut arzını artırmaya, finansman modellerini çeşitlendirmeye ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmaya yönelik çok yönlü çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Gayrimenkul sertifikası uygulaması ve Emlak Konut finansman modeli gibi yeni enstrümanların devreye alındığını kaydeden Bakan Kurum, aynı zamanda 500 bin sosyal konut projesiyle alt ve orta gelir gruplarına uygun fiyatlı konut imkanı sunulacağını belirtti.

500 BİN SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK

Murat Kurum’un detaylarını paylaştığı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Bu projelerde konutlar, özellikle sabit ücretli vatandaşların satın alabileceği fiyatlarla satışa sunulacak. Gençlerin, yeni evli çiftlerin, dar gelirli ailelerin, şehit yakınlarının, gazilerin, emeklilerin, üç çocuklu ailelerin ve engellilerin ev sahibi yapılması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Deprem bölgesinde yaşayan ve halen kiracı olan vatandaşlara da öncelik tanınacak.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA BÜYÜK FIRSAT

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle hayata geçirilen “Gayrimenkul Sertifikası” uygulaması da, küçük yatırımcılara gayrimenkul projelerine ortak olma imkanı tanıyor. Halka arz edilen sertifikalar, Emlak Konut’un Başakşehir’deki Damla Kent projesine dayalı olarak ihraç ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul güvencesi altında yatırımcılara sunulan sistemde, bir konut küçük paylara bölünerek yatırım sertifikalarına dönüştürülüyor. Yatırımcılar isterlerse bu sertifikaları biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor, isterlerse projeden elde edilecek gelire ortak olabiliyor. Ayrıca sertifikalar, Borsa İstanbul’da hisse senedi gibi işlem görerek istenilen anda nakde çevrilebiliyor.

YENİ YUVAM MODELİ

Emlak Konut GYO ise, vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştıran bir finansman modeli olan “Yeni Yuvam Modeli”ni devreye aldı. Emlak Katılım iş birliğiyle hayata geçirilen bu sistem, Türkiye’de ilk kez kamu güvencesi altında faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz bir ev alma fırsatı sunuyor. Vatandaşlar, çekilişsiz ve kurasız şekilde Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 projesinden konut sahibi olabiliyor. Model, tamamen anapara üzerinden işliyor ve 60 aya varan taksit imkanı sağlıyor. Bu sayede, konut ediniminde hem ek maliyetler ortadan kalkıyor hem de vatandaşlar, teslim süresini beklemeden ev sahibi olabiliyor.











