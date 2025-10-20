Sıfır araba almak isteyenler bu listeye bakmadan karar vermeyin. Yıl sonu kampanya dönemi yaklaşırken, otomobil markalarının güncel fiyat listeleri paylaşıldı. Listelere göre, 1 milyon liranın altında yalnızca bir model bulunuyor. Peki, diğer sıfır otomobillerin fiyatları ne kadar ve hangi modeller daha uygun?

1 /7 2025 yılının son çeyreğine girilirken, en ucuz sıfır arabalar da belli oldu. Yılın ilk 9 ayında sıfır otomobil satışları artarken, yeni araba alacak olanlar uygun fiyatlı modelleri araştırıyor. En çok satan modeller arasında ise 1 milyon liranın altında kalan dikkat çeken bir otomobil öne çıkıyor.

2 /7 En çok satılan otomobiller Otomobil severlerin tercihlerine bakıldığında Renault Clio, Ocak-Eylül 2025 döneminde 34 bin 151 adet satışla, en çok satılan otomobiller listesinde birinci sırada yer aldı.

3 /7 Onu 27 bin 420 adet satışla Tesla Model Y, 26 bin 933 adet ile Renault Megane, 22 bin 131 adet ile TOGG T10X ve 19 bin 534 adet ile BYD Seal U modelleri takip etti.

4 /7 Her markaya ait modellerin sadece başlangıç paketlerindeki güncel fiyatlar ise belli oldu. Buna göre, 20 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz sıfır km otomobil markaları/modelleri ve fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

5 /7 1-Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy: 999.900 TL 2-Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street: 1.134.900 TL 3-Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump: 1.148.000 TL

6 /7 4-Hyundai i20 1.2 MPI 79PS Jump: 1.256.000 TL 5-Citroen e-C3 83 kW: 1.375.000 TL 6-Opel Corsa 1.2 100 HP MT6 Edition: 1.376.000 TL