320 bin elektrikli araç yollarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektrikli otomobil sayısının 2022’den günümüze 22 kat artarak 320 bini aştığını ifade etti. Kaçır, 296 ilçede toplam 529 adet hızlı şarj ünitesi kurulumuna destek verileceğini bildirdi. Kacır, Meclis’te yöneltilen soru önergelerine verdiği yanıtta 2022 yılında 41 ilde sadece 180 adet hızlı şarj soketi bulunduğunu, Togg'un piyasaya çıkmasıyla Türkiye'de şarj istasyonlarının tüm illerde ve karayollarında ulaşılabilir hale getirildiğini anımsattı. Bakanlığın teşvik edici ve yönlendirici rolüyle hızlı şarj soketi sayısı tam 83 kat artarak 81 ilin tamamında 15 bini geçtiğini bildirdi. Kacır, "Halka açık şarj soketleriyle birlikte toplam şarj bağlantısı sayısı 35 bine erişmiştir. Öte yandan, yine bu süreçte 14 bin 552 adet olan elektrikli otomobil sayısı da 22 kat artarak 320 bini aştı" bilgisini verdi.