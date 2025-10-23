320 bin elektrikli araç yollarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektrikli otomobil sayısının 2022’den günümüze 22 kat artarak 320 bini aştığını ifade etti. Kaçır, 296 ilçede toplam 529 adet hızlı şarj ünitesi kurulumuna destek verileceğini bildirdi. Kacır, Meclis’te yöneltilen soru önergelerine verdiği yanıtta 2022 yılında 41 ilde sadece 180 adet hızlı şarj soketi bulunduğunu, Togg'un piyasaya çıkmasıyla Türkiye'de şarj istasyonlarının tüm illerde ve karayollarında ulaşılabilir hale getirildiğini anımsattı. Bakanlığın teşvik edici ve yönlendirici rolüyle hızlı şarj soketi sayısı tam 83 kat artarak 81 ilin tamamında 15 bini geçtiğini bildirdi. Kacır, "Halka açık şarj soketleriyle birlikte toplam şarj bağlantısı sayısı 35 bine erişmiştir. Öte yandan, yine bu süreçte 14 bin 552 adet olan elektrikli otomobil sayısı da 22 kat artarak 320 bini aştı" bilgisini verdi.
529 ADET HIZLI ŞARJ ÜNETESİ KURULUMUNA DESTEK VERİLECEK
Kacır, 81 ilde ve 400'ü aşkın ilçede bin 50 adet hızlı şarj ünitesinin ve 2 bin 100 adet soket kurulumuna destek verildiğini kaydederek, Bakanlığın ülke genelinde kurulumu sağlanan hızlı şarj istasyonları için 2022-24 yılları arasında sağlananı 212,7 milyon lira hibe desteği verdiğini söyledi. Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'nın ikinci kez açıldığını anımsatan Kacır, 15 yatırım bölgesinde 296 ilçede toplam 529 adet hızlı şarj ünitesi kurulumuna destek verileceğini bildirdi. İlk destek programında yerli şarj ünitelerine ilave yüzde 20 destek verildiğinin altını çizen Kacır, "Bu süreçte yerli firmalarımızın yetkinlikleri artmış ve yaklaşık 10 firmamız yerli üretim yapma kabiliyetini kazanmıştır. Bahse konu firmalarımızın gelişimlerini desteklemek adına, ikinci destek programımız çerçevesinde sadece yerli cihazların kullanımına izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.