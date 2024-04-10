4 milyon İngiliz turist bekliyoruz

Türkiye, yeni turizm sezonunda ‘60 milyon turist, 60 milyar dolarlık gelir’ hedefine odaklanırken, yeni rekorların sinyalleri de yurt dışı rezervasyonlarıyla gelmeye başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl 4 milyon İngiliz turist beklendiğini kaydetti.

YÜZDE 28'LİK BÜYÜME

Sektöre ilişkin Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulunan Bağlıkaya, İngilizlerin erken rezervasyonlarında büyük bir talep olduğunu söyledi. İngiltere pazarının katlanarak büyüdüğünü ifade eden Bağlıkaya, “Üçüncü pazarımız olan ve 2023 yılında 3,8 milyon ziyaretçi ağırladığımız İngiltere pazarında da erken rezervasyonlar iyi gidiyor. 2024 yılının ocak-şubat aylarını kapsayan ilk iki aylık döneminde İngiltere pazarında yüzde 28’e yakın bir büyüme mevcut. Yıl sonunda İngiltere pazarının 4 milyon bandını aşmasını bekliyoruz. Şu bir gerçek ki; hem Almanya hem de İngiltere pazarında daha alabileceğimiz çok yol olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

ALMANLAR ERKEN REZERVASYON TELAŞINDA

Almanların tatilde kısıtlamaya gitmeyi planlamadıklarını kaydeden Bağlıkaya, “Türkiye’nin ikinci büyük ana pazarı Almanya’daki yaptığımız görüşmeler neticesinde edindiğimiz izlenimler, 2023 yılında 6,1 milyon ziyaretçi ağırladığımız Alman pazarındaki yükselişin bu yıl da devam edeceğini gösteriyor. Alman Seyahat Birliği DRV verileri ve araştırma kuruluşu FUR’un Seyahat Analizleri (Reiseanalyse) raporu da Alman tatilcilerin 2024 yılında yurt dışına yapacakları seyahat harcamalarında bir kısıtlamaya gitmeyeceklerini ortaya koyuyor. Almanya’daki erken rezervasyon verileri dikkate alındığında yaz dönemi için Türkiye’ye yönelik talebin yükseldiğini görüyoruz’’ dedi.

Rusya pazarı yine hareketli

Rusya pazarının bu yıl da artarak devam edeceğini vurgulayan Bağlıkaya, şunları söyledi: “Türkiye ve Rusya turizmde çok önemli iki partner ülke. Yabancı ziyaretçi sayısı bakımından Rusya ilk sırada yer alıyor. 2019 yılında 7 milyon ziyaretçi sayısına ulaştığımız bu pazardan gelen ziyaretçilerin sayısı 2023 yılında 6.3 milyon oldu. Beklentimiz, Rusya pazarındaki yükselişin devam etmesi yönünde.”

Sektör Anadolu’ya yayılmalı

Türkiye’nin turizmin açısından sayılı ülkelerden biri olduğunu ancak ülke genelinde bir dağılım olmadığını kaydeden Bağlıkaya, “Ziyaretçiler ağırlıklı olarak 3-4 şehrimizde ve yaz dönemine yoğunlaşıyor. ‘Turizm Yüzyılı’ projesiyle sektörün ülkemizin dört bir yanında büyümesini, yıl geneline yayılmasını ve turizm gelirimizi artırmak için yüksek gelir grubundan ziyaretçileri ülkemize çekmeyi amaçlıyoruz” dedi.







