AB yine Rus gazına döndü

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın olumsuz ekonomik etkilerini alternatif yollarla aşmaya çalışan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD şimdi de Kızıldeniz kriziyle başa çıkmaya çalışıyor. Kızıldeniz'den konteyner gemi geçişlerinin bu yılın ilk çeyreğinde yarıdan fazla azalması küresel ticareti tehdit ederken Batı ekonomileri, yeni bir tedarik zinciri darboğazı ile karşı karşıya geldi. Rusya’ya yönelik yaptırımların en önemli ayağı olan enerji kısıtlamalarından doğan zararı Orta Doğu sayesinde gidermeye çalışan AB ülkelerinin ikinci bir krizi aşamayacağı ifade ediliyor.Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemilere yönelik saldırılarıyla gemicilik sektörü olumsuz etkilendi.





KIZILDENİZ'DEN GEÇİŞ %84 GERİLEDİ

Uluslararası gemicilik firmalarının dümeni, Kızıldeniz'den Ümit Burnu'na kırması veya askıya alması nedeniyle, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemi geçişleri de yüzde 84,3 oranında düşerek durma noktasına geldi. MarineTraffic verilerine göre, geçen sene 7 bin 800 olan gemi geçişi sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 55 azalarak 3 bin 464'e geriledi. Söz konusu azalış küresel çapta navlun maliyetlerini de artırmış durumda. Piyasada yüzde 40’lara varan artışlar Almanya gibi sanayi ülkelerinin hane ve üretimdeki enerji ihtiyacını tehdit edecek noktaya geldi. Yakın Pazar olan Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Alman şirketlerin şimdiden yeni senaryolar üzerine çalıştığı belirtiliyor.





PANDEMİ SONRASI TEDARİK KÂBUSU

Avrupa medyasında yeni bir enerji krizinin kapıda olduğu tartışmaları sürerken, AB ülkelerinin doğal gaz ithalatında yüzünü hemen Rusya’ya çevirmesi dikkat çekti. ABD ve AB Her fırsatta Ukrayna’nın yanında olduğunu açıklamalarına rağmen Moskova Yönetimi’ne yönelik yaptırımlardan ilk çark eden yine onlar oldu. AB’nin boru hatlarıyla ithal ettiği doğal gaz miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 yükselerek 40 milyar metreküpü buldu. Rusya'dan gelen gazın miktarı ise yüzde 23 artarak 7 milyar metreküpü aştı. Söz konusu rakam, önceki aya göre yüzde 12, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artış olarak kayıtlara geçti.





%53’Ü TÜRKİYE ÜZERİNDEN

Rusya’nın marttaki bu sevkiyatı Aralık 2022'den bu yana AB'ye yapılan aylık boru gazı ithalatının en yüksek seviyesi oldu. Bu yılın ilk üç ayında AB'ye boru hattıyla en çok gaz ihraç eden ülke yüzde 57 payla Norveç olurken, bunu yüzde 18'le Rusya ve yüzde 17'yle Cezayir izledi. Rusya'dan AB'ye gönderilen gazın yüzde 53'ü Türkiye'den iletildi.





HANİ AMBARGO VARDI?

Uzmanlar, Batılı ülkelerin pandemi sonrası patlayan tedarik krizi ve enerji krizini tekrar yaşamak istemediğini belirtiyor. AB'li şirketlerin Orta doğu ve Orta Asya ülkeleri üzerinden sıkça Rusya yaptırımlarını deldiği basına yansımıştı. AB ülkelerinin çıkarına göre ikili oynaması savaştaki Ukrayna Yönetimi’nin tepkisini çekmişti.



