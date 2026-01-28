Yeni Şafak
ABD’li dev şirkette işten çıkarma dalgası: 30 bin çalışan işsiz kalacak

11:0228/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
AA
ABD’li dev şirketten flaş karar. İlk etapta 24 bina kapatılacak.

ABD merkezli kargo şirketi United Parcel Service (UPS), 2026 yılı içinde 30 bin çalışanla yollarını ayırmayı planladığını duyurdu. Şirket, bu yılın ilk yarısında 24 tesisin kapatılacağını ve toplam çalışma süresinin yaklaşık 25 milyon saat azaltılacağını duyurdu. UPS geçen yıl da 48 bin kişiyi işten çıkarmıştı.

ABD merkezli nakliye şirketi United Parcel Service (UPS), bu yıl çalışan sayısını 30 bin kişi azaltmayı planladığını duyurdu.

UPS Mali İşler Direktörü (CFO) Brian Dykes, şirketin geçen yılın son çeyreğine dair bilançosunu yayımlaması sonrasında gerçekleştirilen yatırımcı konferansında konuştu.

30 bin kişi işten çıkarılacak

Amazon teslimatlarında hacim azaltım süreciyle bağlantılı olarak toplam operasyonel çalışma saatini yaklaşık 25 milyon saat düşürmeyi planladıklarını söyleyen Dykes, 30 bin pozisyonu ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Dykes, bu yılki iş gücü azaltımının çalışan ayrılmaları ve tam zamanlı sürücüler için sunulacak bir diğer gönüllü ayrılık teklifi yoluyla gerçekleştirileceğini söyledi.

İlk etapta 24 bina kapatılacak

Şirketin bilanço açıklamasında ayrıca 2026'nın ilk yarısında kapatılacak 24 binanın belirlendiği, yılın ikinci yarısı için de ek bina kapanışlarının değerlendirildiği kaydedildi.

UPS, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunda da yaklaşık 34 bini operasyonel iş gücünde olmak üzere geçen yıl toplam 48 bin kişiyi işten çıkardığını duyurmuştu.


