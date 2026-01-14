Rodriguez: Petrol satışından elde edilecek gelir sağlık sistemi için kullanılacak

Devlet televizyonu VTV’nin haberine göre, ABD’nin Venezuela’daki ham petrol satışını süresiz olarak "kontrol edeceği" yönündeki açıklamaya atıfta bulunan Rodriguez, petrol satışından elde edilecek gelire değindi.

Rodriguez, ülkesinde yıllardır krizden etkilenen sağlık alanı için özel bir plan üzerinde çalıştıklarını ve petrol ile doğal gaz sektöründen Venezuela’ya girecek her 1 doların ülkesinin sağlık sisteminin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik harcanacağını söyledi.

Söz konusu plan kapsamında 75 sağlık merkezinin belirlendiğini ifade eden Rodriguez, ABD’nin Venezuela’daki petrol satışından elde edilen gelirin Washington tarafından yönetilen hesaplara aktarılacağı yönündeki açıklamalara ise değinmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından ülkenin petrol endüstrisine ABD'li şirketlerin dahil olacağını açıklamıştı.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, 7 Ocak'taki açıklamasında, Venezuela'da görmek istedikleri değişiklikleri sağlamak için ülkenin petrol satışlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirterek, Venezuela petrolünü "süresiz" şekilde satacaklarını söylemişti.

Trump, 7 Ocak'taki açıklamasında, Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini belirtmişti.

Trump, ABD'li petrol şirketleriyle bir araya gelmişti

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin ardından, 9 Ocak’ta Beyaz Saray’da ABD’li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela’nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.