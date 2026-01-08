Yeni Şafak
Trump’tan Venezuela çıkışı: Petrol parası yine ABD’ye dönecek

8/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Trump’tan Venezuela petrol anlaşması ile ilgili açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın petrol anlaşmasından elde edeceği gelirle yalnızca Amerikan yapımı ürünleri satın alacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Venezuela ile yapılan petrol anlaşması ile ilgili açıklamada bulundu. Trump, “Venezuela'nın, yeni petrol anlaşmamızdan elde edeceği parayla, yalnızca Amerikan yapımı ürünler satın alacağını az önce öğrendim” ifadelerini kullandı.

Trump, Amerikan tarım ürünleri, Amerikan yapımı ilaçlar, tıbbi cihazlar ile Venezuela'nın elektrik şebekesini ve enerji tesislerini iyileştirmek için ekipmanların da alımlar arasında yer alacağını kaydederek, “Başka bir deyişle Venezuela, ABD ile ana ortağı olarak iş yapmayı taahhüt ediyor” dedi.



