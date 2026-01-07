Trump'tan ara seçim açıklaması: 'Görevden alınacağım'

, Demokratlar beni görevden almak için bir neden bulacaklar.

, Demokratlar beni görevden almak için bir neden bulacaklar.

Demokratların iktidara gelmesi halinde, azil için bir neden bulacaklarına inandığını kaydeden Trump, “Biz onları azletmiyoruz. Neden mi? Çünkü onlar bizden daha acımasızlar. Joe Biden'ı 100 farklı şey için azletmeliydik” ifadelerini kullandı.