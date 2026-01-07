Yeni Şafak
Trump'tan ara seçim açıklaması: 'Görevden alınacağım'

Trump'tan ara seçim açıklaması: 'Görevden alınacağım'

ABD Başkanı Donald Trump.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin 2026 ara seçimlerini kazanması gerektiğini, aksi takdirde Demokratlar tarafından azledileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington bulunan Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi.


Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde galip gelmesi gerektiğini belirterek, aksi halde Demokratların azil sürecini başlatacağını ve halkın çoğunluğunun karşı olduğu politikalar uygulayacağını söyledi.


'Joe Biden'ı 100 farklı şey için azletmeliydik'

Trump, “Ara seçimleri kazanmalısınız çünkü
ara seçimleri kazanamazsak
, Demokratlar beni görevden almak için bir neden bulacaklar.
Görevden alınacağım
” dedi.

Demokratların iktidara gelmesi halinde, azil için bir neden bulacaklarına inandığını kaydeden Trump, “Biz onları azletmiyoruz. Neden mi? Çünkü onlar bizden daha acımasızlar. Joe Biden'ı 100 farklı şey için azletmeliydik” ifadelerini kullandı.


