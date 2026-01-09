Trump ABD'li petrol şirketlerinin Venezuela için harcayacağı rakamı açıkladı

"Petrol arzı zarar görmüştü. Her şey zarar görmüştü. Orta Doğu'da kötü şeyler oluyordu. Sadece Gazze'de yıllarca süren ölüm ve yıkım değil. Şimdi (bunlar) temizlendi. Hizbullah ve Lübnan ile ne olacağını göreceğiz. 59 ülke (Gazze'de ateşkes sürecine) katıldı ve gidip yardım etmek istiyorlar."