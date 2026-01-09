Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Trump ABD'li petrol şirketlerinin Venezuela için harcayacağı rakamı açıkladı

Trump ABD'li petrol şirketlerinin Venezuela için harcayacağı rakamı açıkladı

09:309/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Trump, "(Venezuela'da) Tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecekler. En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve sahip oldukları petrol inanılmaz, inanılmaz kalitede ve miktarda petrol." diye konuştu.
Trump, "(Venezuela'da) Tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecekler. En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve sahip oldukları petrol inanılmaz, inanılmaz kalitede ve miktarda petrol." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, petrol şirketlerinin Venezuela'daki tüm petrol altyapısını yeniden inşa edeceğini belirterek, "En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve (Venezuela'da) sahip oldukları petrol inanılmaz." dedi.

Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD'nin askeri müdahalesi sonrası Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusu üzerine, "Gelecek hafta bir ara gelecek ve ona 'Merhaba' demeyi iple çekiyorum." yanıtını verdi.

Trump, Venezuela’yı yeniden inşa etmelerinin gerektiğini savunarak,
"(Venezuela'da) Seçim yapamazlardı. Şu anda nasıl seçim yapılacağını bile bilmiyorlar. Nihayetinde seçimler yapılacak."
ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini söyleyen
Trump, "(Venezuela'da) Tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecekler. En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve sahip oldukları petrol inanılmaz, inanılmaz kalitede ve miktarda petrol." diye konuştu.

Trump, Küba ile Venezuela ilişkisine dair, "Küba, para ve petrol konusunda tamamen Venezuela'ya bağımlı ve Venezuela'ya koruma sağlıyor. Anlaşma, her zaman böyleydi." iddiasında bulundu.



"Kartellerle ilgili olarak karayı vurmaya başlayacağız"

"(Nicolas Maduro'nun) Evi, binlerce insan ve askerle, bir kalenin ortasındaydı."
diyen Trump, "Biz de kalenin ortasına girdik. Bunu yapıp kimseyi kaybetmeyeceğinizi kim düşünürdü?" ifadesini kullandı.

Trump, deniz yoluyla gelen uyuşturucuların yüzde 97'sini etkisiz hale getirdiklerini söyleyerek "Kartellerle ilgili olarak karayı vurmaya başlayacağız. Karteller Meksika'yı yönetiyor. Her yıl ülkemizde 250 bin ila 300 bin insanı öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Venezuelalı muhalif lider Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kendisine vermesi durumunda kabul edip etmeyeceği sorusuna ilişkin ise Trump, "Bunu yapmak istediğini duydum. Bu büyük bir onur olurdu." yanıtını verdi.

İran'a saldırı tehdidini yineledi

Trump, göreve geldiğinde Orta Doğu'da savaşlar yaşandığını ancak şimdi "barış olduğunu" savunarak, şunları söyledi:

  • "Petrol arzı zarar görmüştü. Her şey zarar görmüştü. Orta Doğu'da kötü şeyler oluyordu. Sadece Gazze'de yıllarca süren ölüm ve yıkım değil. Şimdi (bunlar) temizlendi. Hizbullah ve Lübnan ile ne olacağını göreceğiz. 59 ülke (Gazze'de ateşkes sürecine) katıldı ve gidip yardım etmek istiyorlar."

Trump, "Monroe Doktrini" ifadesini kendisinin kullanmadığını ancak başkalarının bunu ifade ettiğini belirterek "(Monroe) Bu da dünyanın bu kısmı için güvenlik anlamına geliyor. Ülkemize uyuşturucu akmasını istemiyoruz. (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın dört yıllık döneminde olduğu gibi, ülkemize kötü insanların gelmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Trump ayrıca, İran'da devam eden gösterilere atıfta bulunarak bu ülkeye yönelik tehdidini yineledi.

İran'da geçmişte insanların "acımasızca vurulduğunu" savunan Trump, "Sert oynadılar. Bunu (yeniden) yaparlarsa, onları çok sert vuracağız. Onları sert vurabiliriz. Bunu yapmaya hazırız." dedi.

#ABD
#Donald Trump
#İran
#Meksika
#Venezuela
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Trafik Cezası Nasıl Öğrenilir? Araç Plakasına Yazılan ve Ehliyete Yazılan Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme