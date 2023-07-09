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Ekonomi

Alibaba’ya 1 milyar dolar tekel cezası

Türkiye'de bir e-ticaret sitesinin, tekelleşmeyi önleyen yasaya karşı 'çikolata kutulu' rüşvet skandalı devam ederken, Çin kendi e-ticaret devi Alibaba'ya acımadı. Çin Merkez Bankası, Alibaba'nın dijital ödeme şirketi Ant Grup'a, 'Tekelcilik'ten yaklaşık 1 milyar dolar para cezası kesti.

Nur Banu Aras
04:00 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bir e-ticaret devinin tekelleşmeyi önleyen yasaya karşı haberler yaptırmak için çikolata kutularında gönderdiği rüşvet skandalı devam ederken, Çin Merkez Bankası (PBoC), ülkenin en büyük e-ticaret devi Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup'a, “Tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık’ gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası kesti.

HAKSIZ REKABETE SON

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanu’na yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti. E-ticaret yasasıyla şirketlerin hem ödeme alma hem kurye hizmet sunma gibi haksız rekabete yol açabilecek şekilde birçok sektöre yayılması engellemesine rağmen muhalefet, AYM'ye giderek yasaya itiraz etti.

TEKELLEŞMEYE KARŞI CEZA

Türkiye'de tekelleşmeye karşı savaş açılırken, Çin de ülkenin en büyük internet şirketlerinden Alibaba'nın internet ödeme hizmeti Alipay'i ve bağlantılı varlıklarını aynı çatıda toplayan Ant Grup'a, ‘Tekelcilik karşıtı yasaya aykırılık’ gerekçesiyle 984 milyon 330 bin dolar para cezası verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat küçük esnafı koruyacak yasa hakkında bu hafta AYM'ye görüş bildirdi. Ticaret Bakanlığı yetkilileri yasanın önemini şu sözlerle özetledi: “Yasa bu hali ile yerli üreticiyi köleleştirmekten kurtaracak, tüketicinin de korunmasını sağlayacak.”



#Alibaba
#Para cezası
#E-Ticaret
27 dakika önce
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