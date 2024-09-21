Altay için çalışmalar hız kazandı: 200 firma çalışıyor

Terör devleti İsrail'in Lübnan'daki kanlı siber saldırısının yankıları sürerken çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla yaşanan olay dünya genelinde oluşacak siber tehditleri yeniden gündeme taşıdı. Lübnan'ı hedef alan kanlı saldırı sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi. Peki bizi kim koruyor? Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren ve "Türkiye'nin Siber Kalesi" olarak nitelendirilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM, muhtemel risklere karşı, anlık 17 milyon IP adresini tarayarak ülkeye yönelik siber güvenlik zafiyetlerine karşı zararlı içerikleri bertaraf ediyor. Çalışmalar kapsamında, tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen yerli ve milli AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA gibi projeler de ulusal siber güvenliğe önemli katkı sağlıyor. Peki siber güvenlik sistemi nasıl işliyor? Hangi proje ne için kullanılıyor? İşte tüm detaylar...