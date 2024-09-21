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Savunma Sanayi
Altay için çalışmalar hız kazandı: 200 firma çalışıyor

Altay için çalışmalar hız kazandı: 200 firma çalışıyor

Canberk Doğan
04:0021/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin önemli yerli savunma projelerinden Altay Tankı'nın ilk 85 adeti Güney Kore ile birlikte üretilecek. 4 yılda tamamlanması planlanan 250 adetlik partinin kalan 165 adeti de yerli imkanlarla gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin yerli savunma sanayii projeleri arasında kritik yere sahip Altay Tankı’na ilişkin çalışmalar hız kazandı. 85 adet Altay, Güney Kore ile birlikte üretilecek. Bu ortak üretim iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirecek ve teknolojik bilgi paylaşımını artıracak. 4 yıl içinde tamamlanması planlanan 250 partilik kısmın kalan 165 adeti, Türkiye’nin kendi savunma sanayii tarafından, yerli mühendislik ve üretimle gerçekleştirilecek. ASELSAN, ROKETSAN ve MKE gibi dev firmaların katkılarıyla geliştirilen, teknolojik donanımı ve üstün özellikleriyle dikkat çeken tank, Kara Kuvvetleri’nin en güçlü silahlarından biri olarak sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Projede çoğu yerli 200’e yakın alt yüklenici görev alıyor.


HIZLI VE GÜÇLÜ

1500 beygir gücünde motorla donatılan tank, en zorlu arazi koşullarında dahi yüksek performans sergileyebiliyor. Saatte 65 kilometre hıza ulaşabilen Altay, hem hız hem de güç açısından dünyadaki muadilleri arasında öne çıkıyor. Altay, 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip. MKE tarafından geliştirilen 120 mm L55 yivsiz ana silahı ile Altay, lazer güdümlü nokta atış yapabilecek. Otomatik hedef takip sistemi sayesinde, yüksek hassasiyetle hareket halindeki hedeflere dahi etkili atış gerçekleştirilebilecek. Ayrıca tank, son teknoloji sistemlerle korunuyor. ROKETSAN’ın geliştirdiği zırh sistemi, tankı düşman saldırılarından en üst düzeyde koruyor. ASELSAN’ın geliştirdiği Akkor Aktif Koruma Sistemi de tankın her an güvende kalmasını sağıyor.


Bizi kim koruyor? Türkiye'nin siber kalesi! Anlık 17 milyon IP adresi taranıyor

Terör devleti İsrail'in Lübnan'daki kanlı siber saldırısının yankıları sürerken çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla yaşanan olay dünya genelinde oluşacak siber tehditleri yeniden gündeme taşıdı. Lübnan'ı hedef alan kanlı saldırı sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi. Peki bizi kim koruyor? Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren ve "Türkiye'nin Siber Kalesi" olarak nitelendirilen Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM, muhtemel risklere karşı, anlık 17 milyon IP adresini tarayarak ülkeye yönelik siber güvenlik zafiyetlerine karşı zararlı içerikleri bertaraf ediyor. Çalışmalar kapsamında, tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen yerli ve milli AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA gibi projeler de ulusal siber güvenliğe önemli katkı sağlıyor. Peki siber güvenlik sistemi nasıl işliyor? Hangi proje ne için kullanılıyor? İşte tüm detaylar...

#Savunma Sanayi
#Altay
#tank

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