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Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplarda

12:429/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarının toplamda 5,6 milyar lira tutarında olup, hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş
, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.


"Hesaplara yatırdık"


Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş,
"Bu doğrultuda aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık."
bilgisini verdi.


#Mahinur Özdemir Göktaş
#yaşlı ve engelli aylığı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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