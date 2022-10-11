Ekonomi Arsa al 1 yıl sonra öde Ankaraya 100 bin İstanbula 50 bin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Arsa al 1 yıl sonra öde: Ankara'ya 100 bin İstanbul'a 50 bin

Kendi evini yapmak isteyenler için arsa başvuruları dün başladı. 350 ila 500 metrekare arasındaki arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri ise 1.604 liradan başlıyor. Yüzde 10’u peşin verilecek arsaların ilk taksiti, sözleşme imzalandıktan 1 yıl sonra ödenecek.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Arsa al 1 yıl sonra öde: Ankaraya 100 bin İstanbula 50 bin
​Arsa al 1 yıl sonra öde.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvuru süreci dün resmen başladı. Konut başvuruları 14 Eylül'de açılan projenin 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için başvurular 7 Kasım'a kadar sürecek.

ALTYAPISI HAZIR

Sosyal konut başvuruları kapsamında altyapısı hazır, imarlı konut arsaları için başvurular sadece Ziraat Bankası’ndan yapılacak. Başvurular için 18 yaşından büyük, T.C. vatandaşı olma ve arsaların bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet etme şartı bulunuyor. 2023’ün ilk çeyreğine kadar konut ve arsalar için tüm kuraların çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. Proje kapsamında müstakil ve hisseli arsalara başvuru alınacak.

EVLERİN BÜYÜKLÜĞÜ 105-150 METRE KARE OLACAK

Vatandaşın kendi evini yapacağı arsalar 350 ila 500 metrekare arasında olacak. Yapılacak konutların büyüklükleri 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsalar için; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda da nüve kısmının tamamlanması şartı bulunuyor. Hisseli parseller için ise kura çekiminden sonra parsel bazlı ortaklar, 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak. Taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanununa göre yürütülecek. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödediği bedel varsa yüzde 10’u kesilerek kalan bölüm iade edilecek.

FAİZSİZ ÖDEME İMKANI

Arsa kuraları için başvuru bedeli 500 TL olacak. Arsa tahsis bedelinin yüzde 10’u peşin, geriye kalanı 9 yılda eşit taksitle ve faizsiz ödenecek. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olacak. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırdıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık ya da yıllık eşit taksitler halinde ödenebilecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 liradan, taksitleri 1.604 liradan başlıyor. Hisseli arsalar da 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve 937 liradan başlayan taksitlerle sunuluyor.

İş yerleri için 120 ay vade

  • İş yerleri için başvuru süreci başladı.İlk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. Başvuru bedeli 2 bin TL olacak. 18 yaşından büyük, T.C. vatandaşı olan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunanlar projeye başvurabilecek. Ayrıca ustalık belgesi, iş yeri açma belgesi, oda kayıt belgesi veya vergi mükellefi olmak gibi bazı şartlar da kontrol edilecek. Ödeme için dükkan bedeli üzerinden yüzde 10 peşinat alınacak. Kalan kısım sözleşme sonrası başlamak üzere, 6 aylık dönemlerde memur maaşı artışı uygulanarak 120 ay vadede yapılacak. İş yeri yapılacak iller ise şunlar: “Ankara’da 1.000, İzmir’de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa’da 500, Diyarbakır ve Kocaeli’nde 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa’da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir’de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ’da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas’ta 200, Şırnak’ta 150 ve Kastamonu’da 100.”

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