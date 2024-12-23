Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık’ta, üçüncü toplantısı 19 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri masaya yatırılmıştı. Üçüncü toplantının sonunda ise TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerinin 29 bin 583 lira olduğunu açıklamıştı.

"BU HAFTA MUTLAKA AÇIKLAYACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merakla beklenen asgari ücrete ilişkin açıklamayı yaptı. Bakan Vedat Işıkhan, "Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız. Perşembe veya cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayacağız" dedi.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞANLARIMIZN REFAHINI ARTIRARAK ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin üçüncü toplantısının ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını uzlaşı ve istişare zemininde yürütüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 3’üncü toplantıda işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız."







