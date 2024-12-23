Kabinede gündem asgari ücret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddeleri asgari ücret artışı ve Suriye'deki gelişmeler olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette yapılması planlanan artış ile ilgili sunum gerçekleştirecek. Bu hafta AK Parti Meclis Grubu da Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan'ın ya kabine sonrası ya da AK Parti Grup Toplantısı’nda asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulanacağı öğrenildi.