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Kabinede gündem asgari ücret

Kabinede gündem asgari ücret

04:0023/12/2024, الإثنين
G: 23/12/2024, الإثنين
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Ana gündem maddeleri asgari ücret artışı ve Suriye'deki gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddeleri asgari ücret artışı ve Suriye'deki gelişmeler olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrette yapılması planlanan artış ile ilgili sunum gerçekleştirecek. Bu hafta AK Parti Meclis Grubu da Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan'ın ya kabine sonrası ya da AK Parti Grup Toplantısı’nda asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulanacağı öğrenildi.




#Asgari ücret
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Suriye

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