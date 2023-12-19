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Ekonomi

Asgari ücret üçüncü toplantıya kaldı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan 2024 yılına ilişkin milyonlarca çalışanın beklediği müjde gelmedi.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:46 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu hafta içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir kez daha toplanması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu hafta içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir kez daha toplanması bekleniyor.

15 üyeden oluşan komisyon dün ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Üçüncü toplantıda rakamın belirlenmesi beklenirken, en geç 31 Aralık’a kadar mevzuat gereği 2024’te uygulanacak yeni rakamın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Öte yandan asgari ücret için konuşulan oran yüzde 45-50 arası.

RAKAM KONUŞULMADI

Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa net 16 bin 533 liraya çıkacak. Yüzde 50 zam yapılması halinde net ücret 17 bin 104 liraya yükselecek. İşverene maliyeti de 23 bin 641 liraya yaklaşacak. Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içinde mutabakata vararak bitirilmesini arzu ediyoruz. Rakam konuşulmadı, henüz belli değil" ifadelerini kullandı.


Asgari ücret zammı için ikinci toplantı sona erdi: Milyonlarca çalışan çıkacak karara odaklandı masada 5 senaryo var
Asgari ücret zammı için ikinci toplantı sona erdi: Milyonlarca çalışan çıkacak karara odaklandı masada 5 senaryo var

Asgari ücret açıklanacak mı? Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı sona erdi. Gözler masadan çıkacak karara çevrildi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için olası senaryolar neler? Yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Yeni asgari ücret zammının belli olması ile beraber birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek. Zam pazarlığında ikinci toplantı sona erdi. İlk açıklama TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'dan geldi. İşte tüm detaylar...



#Asgari ücret
#Ticaret Bakanlığı
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
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