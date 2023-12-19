Asgari ücret üçüncü toplantıya kaldı

Asgari ücret açıklanacak mı? Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı sona erdi. Gözler masadan çıkacak karara çevrildi. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı için olası senaryolar neler? Yeni asgari ücret için nefesler tutuldu. Yeni asgari ücret zammının belli olması ile beraber birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek. Zam pazarlığında ikinci toplantı sona erdi. İlk açıklama TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'dan geldi. İşte tüm detaylar...