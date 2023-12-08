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Ekonomi

Asgari ücrette hızlı sonuç komisyona bağlı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette hızlı sonucun komisyona bağlı olduğuna dikkat çekti.

Resul Ekrem Şahan ve
04:00 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 06:03 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Işıkhan, mevzuat gereği yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğine dikkat çekti.
Bakan Işıkhan, mevzuat gereği yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğine dikkat çekti.

Önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında konuya ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, “İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek” dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına 11 Aralık’ta başlayacağını hatırlatarak “Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor” ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, mevzuat gereği yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğine dikkat çekti.


2024’TE TEK ZAM OLACAK

“İşveren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu” sorusuna Işıkhan, “Bu konuların hepsini değerlendireceğiz" cevabını verdi. Asgari ücrete tek zam olacağını yineleyen Bakan Işıkhan, “Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık” dedi.


5 ya da 6 bin TL zam gündemde

Yeni asgari ücret için 5-6 bin TL arasında bir artış konuşuluyor. Günlük 110 TL olan yemek ücretinin de 171 TL olması gündemde. Tarafların görüşleri de netleşiyor. İşçi kesimi taleplerini güncel enflasyon üzerinden şekillendiriyor. İşveren kesiminin ise bu yılın ilk altı ayı için ücretlerde bir artışa gidildiğini ve buradaki kaybı telafi edici bir öneriyle oturacağı belirtiliyor.


#Ekonomi
#siyaset
#asgari ücret
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