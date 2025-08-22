Asırlık keşfin beşinci yılı

Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olan Karadeniz müjdesinin üzerinden beş yıl geçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020’de yaptığı açıklamada, “Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 Kuyusu’ndaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda” sözleriyle tarihi haberi duyurmuştu.





TOPLAM REZERV 785 MİLYAN METREKÜP

İlk keşfi, 17 Ekim 2020’de Tuna-1 sahasında açıklanan ilave 85 milyar metreküplük rezerv izledi ve toplam miktar 405 milyar metreküpe yükseldi. Ardından, 4 Haziran 2021’de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni rezerv tespit edildi. Aralık 2022 sonunda Çaycuma-1 kuyusunda bulunan 58 milyar metreküplük rezervle toplam rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı. Son olarak açıklanan 75 milyar metreküplük Göktepe-3 keşfi, Türkiye’nin toplam rezervini 785 milyar metreküpe çıkardı.





2 YILDA 4 MİLYAR METREKÜP

Keşfin ardından, Zonguldak’ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan Sakarya Gaz Sahası’nda üretim için kapsamlı bir süreç başlatıldı. Gazın karaya taşınabilmesi amacıyla 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023’te ilk kez karaya ulaştırıldı. Bugün gelinen noktada Sakarya Gaz Sahası’ndaki 12 kuyudan günlük 9,5 milyon metreküp üretim gerçekleştiriliyor. Faz-1 kapsamında yürütülen bu üretimden bugüne kadar toplamda yaklaşık 4 milyar metreküp doğal gaz elde edildi.





2028'DE 16 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Bugün itibarıyla 4 milyon hane, Karadeniz’den üretilen doğal gazla ısınma ve enerji ihtiyacını karşılıyor. 2028 hedefi ise bu rakamı dört katına çıkararak 16 milyon haneye yerli gaz ulaştırmak. Karadeniz’deki operasyonlar Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle sürdürülüyor. Enerji filosuna katılan 5’inci ve 6’ncı sondaj gemilerinden birinin 2026'da Karadeniz’deki arama ve üretim faaliyetlerine dahil edilmesi planlanıyor.





OSMAN GAZİ İLE ÜRETİM 2 KATINA

Üretimin artırılması için yürütülen Faz-2 çalışmalarında kritik rolü Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu üstlenecek. Bu aşamada işlenecek ve karaya taşınacak gaz ile mevcut kapasitenin ikiye katlanarak günlük 20 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. 2028’de devreye alınması planlanan ikinci yüzer üretim platformu ise Faz-3’ün temelini oluşturacak. Yeni platformun faaliyete geçmesiyle birlikte Sakarya Gaz Sahası’ndaki toplam üretim kapasitesi günlük 40 milyon metreküpe yükselecek.



