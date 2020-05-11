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Ekonomi AVMler kapılarını açtı İşçi koronavirüse yakalanırsa iş kazası sayılacak mı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AVM'ler kapılarını açtı: İşçi koronavirüse yakalanırsa 'iş kazası' sayılacak mı?

Türkiye'de normalleşme planları çerçevesinde AVM'ler 45 gün sonra kapılarını müşterilerine açmaya başladı. Yeni süreç belki de en fazla AVM çalışanlarını endişelendirirken, "İşçi koronavirüse yakalanırsa iş kazası sayılacak mı?" sorusu gündeme geldi. İş hukuku uzmanlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 'iş kazası sayılmaz' kararına rağmen, işverenin bir ihmali varsa ve işçi iş yerinde salgına yakalandığı kanıtlarsa tazminat gündeme gelebilir.

Hasan Hız Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'de koronavirüs sonrası normalleşme planlarının ilk aşamasında AVM'ler, kuaför, berber ve güzellik salonları kapılarını müşterilerine açtı.

Bu yeni süreçte dükkan ve mağazalarda maske kullanımına devam edilmesi ve temizlik kurallarına sıkı bir şekilde riayet edilmesinin zorunlu olacak.

Yeni dönemin hazırlıkları tamamlanırken, 'işçi koronavirüse yakalanırsa 'iş kazası' sayılacak mı?' sorusu tartışmaya açıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz günlerde özel bir genelge yayınlayarak koronavirüsü iş kazası statüsünden çıkarttı.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan İş Hukuku Uzmanı Avukat Ömer Ağçoban, SGK'nın kararına rağmen işçi iş yerinde çalışırken salgına yakalandığını ispatlaması durumunda tazminatın gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Ağçoban, işverenin tedbirler konusunda kusurunun ispatlanması durumunda da bu tazminat hakkının doğabileceğinin altını çiziyor.

Yeni süreçte çok sayıda dava açılabilir.

"İŞÇİNİN İŞ YERİNDE UĞRADIĞI HER TÜRLÜ KAZA İŞ KAZASIDIR"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Prof. Dr. Talat Canpolat, "İşçinin iş yerindeyken uğradığı her türlü kaza iş kazasıdır. Bu anlamda iş yerinde virüs bulaşması olayı da duruma göre iş kazası ya da meslek hastalığı sayılacaktır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

DOMUZ GRİBİNDE İŞ KAZASI SAYILMIŞTI

Sosyal Güvenlik Kurumu, domuz gribi salgını sürecinde hastalığa yakalananları 'iş kazası' statüsünde değerlendirmişti. Koronavirüs pandemisine ise özel bir genelge yayınlayan SGK, koronavirüsü iş kazası statüsünden çıkardı.

ÇOK SAYIDA DAVA AÇILABİLİR

Uzmanlar, SGK'nın söz konusu kararına rağmen bu yeni dönemde koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin hukuki süreci başlatacağını düşünüyor.

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