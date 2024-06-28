Bakan Bolat: Kendi haklarımızı savunurken gösterdiğimiz çabaları KKTC için de göstermekten asla çekinmiyoruz

“Bugün açılışını yapacağımız X-Ray cihazı kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak aramızdaki iş birliğinin en somut göstergelerinden birisidir. Bu basit bir mekanik teknik cihaz değildir, bu cihazın anlamı KKTC gümrüklerinin güvenliğinin sağlanması, kayıt dışılıkla ve kaçakçılıkla mücadelede çok büyük bir ilerleme sağlanması, KKTC'nin maliye gelirlerinin artmasıyla beraber vatandaşlarımız için ve KTKC ekonomisi için yapılacak yatırımların karşılığının artması anlamına da gelmektedir”