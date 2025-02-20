Bakan Bolat TUSAŞ'ı ziyaret etti: Savunma sanayi ihracatını yıllık 10 milyar dolara çıkarmak için mücadele vereceğiz

Bolat, "Özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın en büyük ilk 50 havacılık şirketi arasında yer alan TUSAŞ, ANKA III, HÜRJET ve Milli Muharip Uçak KAAN gibi hava platformları ile küresel ölçekte ülkemizin yüz akı konumundadır. Şahsen 2022-2023 yılları arasında 1 yıl yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunma şerefine nail olduğum TUSAŞ başta olmak üzere, kamuda ve özel sektördeki savunma sanayi şirketlerimizin geçen yıl 7 milyar 154 milyon dolarlık ihracat rakamını, inşallah 2026 yılı sonunda yıllık 10 milyar dolara çıkarmak için çok büyük bir mücadele vereceğiz. Ayrıca başta TUSAŞ ve diğer güzide Savunma Sanayi Şirketlerimiz bütün dünyada Türk savunma sanayinin kalitesi, teknolojisi ve rekabet gücü seviyesi açısından adeta bir önderlik yapmaktadır."