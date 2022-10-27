Bakan Nebati’den çağrı: Yatırım imkânları sizi bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6’ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı’nda Türkiye’deki imkânları anlattı ve yatırım çağrısında bulundu. “Avrasya Yüzyılı” panelinde Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri, Türkiye Ekonomi Modeli’ni ve sunduğu fırsatları anlatan Nebati, Türkiye’nin güçlü ve dengeli büyümesini sürdürürken diğer taraftan da küresel gıda krizi ve enerji güvenliği konularında oynadığı kilit role değindi.

20 YILDA 250 MİLYAR DOLAR YATIRIM ÇEKTİK

Türkiye’nin, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyarlık nüfusa ve 26 trilyon dolarlık bir pazara erişim imkânına sahip olduğunu hatırlatan Bakan Nebati; bu stratejik konumu, geniş üretim imkânları ve modern lojistik altyapısıyla donatan Türkiye’nin küresel ticaret rotalarının merkezinde yer aldığını kaydetti. Bugün Türkiye’nin 31 milyon kişilik iş gücüyle Avrupa’nın 3’üncü en büyük iş gücü havuzuna sahip olduğunu belirten Nebati, “Son 20 yıldır yapılan altyapı yatırımları sayesinde yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modelimizin ülkemizde uygulanmasına zemin hazırladık. Böylece, büyümemizi güçlü ve dengeli bir şekilde sürdürüyoruz. Nitekim 2022 yılının ilk yarısında yüzde 7,5 büyüme kaydettik” diye konuştu. Nebati, son 20 yılda 250 milyar dolar yabancı yatırım çeken bir ülke konumuna gelen Türkiye’de yabancı sermayeli şirket sayısının son 20 yılda 5 binden 78 binin üzerine çıktığını vurguladı. Nebati, yerli ve yabancı yatırımcılara eşit muamele ilkesi çerçevesinde kapsamlı bir yatırım teşvik programı uyguladıklarını ifade ederek, ülkedeki yenilenebilir enerji yatırımlarını ve desteklerini anlattı.

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TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Ticaret ve yatırımlar, altyapı projeleri, ulaştırma ve enerjide iş birliği potansiyelinin hayata geçirilmesinin ikili ve bölgesel kazanımları olacağına inandıklarını dile getiren Nebati, şöyle devam etti: “Avrupalı olduğu kadar Asyalı yükselen bir güç olan ülkemizin, Avrupa ile Asya’yı birleştiren merkezi konumu, her iki coğrafya ile ilişkilerinde geniş bir alanda iş birliği imkânları sunuyor. Bu imkânlardan faydalanacağınıza ve fırsatları değerlendireceğinize inanıyorum. Bu oturumun başlığı ‘Avrasya Yüzyılı mı?’ Evet ama aynı zamanda bu yüzyıl ‘Türkiye Yüzyılı’ olacak.”

Suudlu bakandan sıcak karşılama

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan ve Ticaret Bakanı Majid bin Abdullah Al Qasabi ile görüştü. Nebati, “Görüşmede, bölgemizin istikrarı açısından önemli olan ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere G-20 gündemi ile ekonomik ve finansal iş birliğimizi güçlendirecek adımları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi. Nebati, Al Qasabi ile son dönemde iki ülke arasında artan ticareti daha dengeli ve sürdürülebilir kılabilmek için atılacak adımları kapsamlı bir şekilde istişare ettiklerini de kaydetti.