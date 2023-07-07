Bakan Uraloğlu müjdeyi duyurdu: İşçilerimizin haklarında hatırı sayılır kazanımları olacak

Bakan Uraloğlu
'Farklarınız da en kısa sürede ödenecek'
Bakan Uraloğlu, çalışanların üretimi etkileyen, kaliteyi artıran en önemli kesim olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle toplu iş sözleşmelerinde önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak olmuştur. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan 1060 işçimizle KGM'mizde çalışan 18 bin 534 işçimiz için önemli bir andayız. Her 2 kurum için yapılan sözleşmeleri inceledim. İmzalanan protokolle, işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarında hatırı sayılır kazanımları olacak, hayırlısıyla. Bir de müjde verelim sizlere; toplu iş sözleşme farklarınız da en kısa sürede ödenecek, inşallah. Bundan sonra da yeni bir azim ve heyecanla çalışmalarınızı sürdüreceğinize inanıyorum" diye konuştu.