Bakan Uraloğlu müjdeyi duyurdu: İşçilerimizin haklarında hatırı sayılır kazanımları olacak

Kimsenin şüphesi olmasın ki önümüzdeki dönemlerde de refah kaybı yaşayanlara yönelik destekleyici çalışmaları artırma çabası içerisinde olacağız. Son 21 yılda siz değerli çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla ulaşım alanında reform niteliğinde destanlar yazdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde nice projeyi tamamlayarak tarihi başarılara imza attık. Bu başarılara giden yol, elbette belirlenen hedeflere inanarak, tutkuyla kenetlenerek ve özveriyle inşa edilmiş bir takım ruhuyla gerçekleşti. Sizler de bu ruhu yaşayan ve büyük işler başaran bir ailenin üyelerisiniz. Bu başarılar, sizlerin özverili çalışmasıyla mümkün oldu. Sizlerle birlikte ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye birlikte devam edeceğiz. Özellikle ulaştırma alanında bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kara yollarının ağırlığı çok fazla. 21 yıl önce sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Yaptığımız çalışmalarla bölünmüş yol uzunluğunu tam 5 katına çıkardık. Şimdi 29 bin kilometre bölünmüş yola sahibiz. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımızı, 6'dan 77'ye yükselttik. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Geçilmez denen dağları deldik"