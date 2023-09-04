Barkan ve Kapgan’a talep yağmuru

Otonom kara aracı Barkan ve Kapgan’a Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya’da birçok ülke ile yoğun temas içerisinde olduklarını belirten Nacar, müşteriden gelen istekler doğrultusunda farklı tip faydalı yüklerin araçlara entegre edilmesi noktasında da çalışmalar yürüttüklerini söyledi.





İSTANBUL VE SAMSUN’U ARATMADI





Ankara halkının Teknofest’e gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirten Nacar, “Gördüğümüz kadarıyla İstanbul’u ve Samsun’u aratmayacak hatta İstanbul’daki ilginin çok daha fazlasını Ankara’da ilk günlerde deneyimle şansı edindik. HAVELSAN olarak gençlerimize ve çocuklarımıza, teknolojiye meraklı tüm halkımıza en iyi TEKNOFEST deneyimini yaşatmak için buradayız” dedi.





SİMÜLATÖRLERE YOĞUN İLGİ VAR





Festival kapsamında kurulan simülatörlerin ziyaretçilerden tam puan aldığını ifade eden Nacar, “IDEF’te ziyaretçilerimizden tam puan alan XR uçuş simülatörümüzü TEKNOFEST Ankara’da da teknoloji severlerle buluşturuyoruz. Ziyaretçilerimiz bu gelişmiş teknolojiyi kullanma şansına erişiyor. Güvenlik güçlerimizin eğitiminde kullanılmakta olan paraşüt simülatörümüzle de ziyaretçilerimize eşsiz bir paraşütle atlama deneyimi yaşatıyoruz. Bu simlatörümüz yıllardır TEKNOFEST standımızın en ilgi çeken ürünleri arasında yer alıyor” diye konuştu.





Nacar, “BARKAN insansız kara aracımız, standımızda çeşitli yeteneklerini sergilerken, Mühendis Çocuk projemiz kapsamında minikler için geliştirdiğimiz minik Barkan da, çocukların yarışarak eğlenmesini sağlıyor. Run Challenge, Brain Challenge gibi oyunlarla katılımcıların fiziki ve düşünsel dayanıklılıklarını test ediyoruz. “Hangi Ünlüye Benziyorsun?” oyunu ile ziyaretçilerin hoş vakit geçirmesini sağlıyoruz” dedi.





BARKAN VE KAPGAN’DA KULLANICI TESTİ ZAMANI





Barkan ve Kapgan ile ilgili özellikle Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya’da birçok ülke ile temasta olduklarnı belirten Nacar, “Yakın zamanda araçlarımızı ilgili bölgelerde kullanıcı testlerine sokmak için hazırlıklar yapmaktayız. Aynı şekilde müşteriden gelen istekler doğrultusunda farklı tip faydalı yüklerin araçlarımıza entegre edilmesi noktasında da çalışmalar yürütmekteyiz. Bu faydalı yüklerin bölge isteklerine yönelik kullanıcının kullanımını kolaylaştırıcı olması ve azami fayda sağlaması için öncellikli testlerimizi yurt içinde müşteri ile birlikte yaptıktan sonra ilgili faydalı yükleri bölgede test etmeyi amaçlıyoruz” dedi.





Farklı türdeki araçlarının otonom ve toplu şekilde kullanımı ile ilgili değerlendirme yapan Nacar, “Ayrıca HAVELSAN’ın ortaya koymuş olduğu ve yakın zamanda en kritik saha testlerini başarıyla yaptığı Dijital Birlik Teknolojimizin farklı tip araçlarını da bu sistem içerisine entegre ederek sunmayı hedefliyoruz. Bu noktada da iki ülke ile görüşme halindeyiz, yakın zamanda Dijital Birlik Teknolojimizin demosunu sahada bizzat kendilerine yapacağız “diye konuştu.





SANCAR SİDA’DA ENTEGRASYON TAMAMLANDI



