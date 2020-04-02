Benzine bir indirim daha geliyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerine olumsuz etkileri de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı uygulamaya devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda dün 22 dolar seviyesine kadar geriledi.
Petrol fiyatlarında neredeyse 1 ayı bulan düşüş eğiliminin akaryakıt fiyatlarına yansıması ise sürüyor. Son olarak dün LPG'ye gelen 95 kuruşluk büyük indirimin ardından benzin fiyatları için de bir indirim daha gündeme geldi.
Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansımaı beklenen indirimin tutarı 14 kuruş olacak.
İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı tekrardan 5 liranın altına gerileyerek 4 lira 51 kuruşa kadar inmiş olacak.