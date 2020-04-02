Benzine bir indirim daha geliyor Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi ile son olarak LPG'ye 95 kuruş olarak yansıyan büyük indirimin ardından benzine yeni bir indirim daha geliyor. 14 kuruşluk yeni indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı tekrardan 5 liranın altına gerileyerek 4 lira 51 kuruşa kadar inmiş olacak.

Haber Merkezi 02 Nisan 2020, 09:57 Son Güncelleme: 02 Nisan 2020, 10:21 Yeni Şafak