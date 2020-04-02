Ekonomi Benzine bir indirim daha geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine bir indirim daha geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi ile son olarak LPG'ye 95 kuruş olarak yansıyan büyük indirimin ardından benzine yeni bir indirim daha geliyor. 14 kuruşluk yeni indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı tekrardan 5 liranın altına gerileyerek 4 lira 51 kuruşa kadar inmiş olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Petrol fiyatlarının 22 dolar seviyesine kadar gerilemesi ile benzine yeni bir indirim daha geliyor.
Petrol fiyatlarının 22 dolar seviyesine kadar gerilemesi ile benzine yeni bir indirim daha geliyor.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerine olumsuz etkileri de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı uygulamaya devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda dün 22 dolar seviyesine kadar geriledi.

Petrol fiyatlarında neredeyse 1 ayı bulan düşüş eğiliminin akaryakıt fiyatlarına yansıması ise sürüyor. Son olarak dün LPG'ye gelen 95 kuruşluk büyük indirimin ardından benzin fiyatları için de bir indirim daha gündeme geldi.

Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansımaı beklenen indirimin tutarı 14 kuruş olacak.

İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı tekrardan 5 liranın altına gerileyerek 4 lira 51 kuruşa kadar inmiş olacak.

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