Benzine büyük indirim geliyor

Petrol fiyatları kısıtlama kararları ile yükselişe geçip 42 dolar seviyesini aşınca benzin ve motorinde peş peşe zamlar gerçekleşmişti.
Petrol fiyatlarını yeniden düşüşe geçiren haber ise ABD'den geldi. Ülkede ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi.
22 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR
Yaşanan gelişmelerin ardından dün akşam uluslararası benzin fiyatlamalarında da düşüşler meydana geldi. Fiyatlarda yaşanan gerileme sonrası iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzin için de büyük bir indirim ortaya çıktı.
yenisafak.com'a bilgi veren piyasa uzmanları; benzinde ortaya çıkan indirimin 22 kuruş olduğunu ve bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacağını belirtiliyor.
3 İLDE İNDİRİM SONRASI FİYATLAR
İndirim pompa fiyatlarına yansımasının ardından İstanbul'da litresi 5 lira 51 kuruştan satılan benzinin 5 lira 29 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Ankara'da ise indirim sonrası yeni fiyatın 5 lira 34 kuruşa, İzmir'de ise 5 lira 35 kuruş olacağı öngörülüyor.