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Ekonomi Benzine büyük indirim geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine indirim geliyor

Benzine büyük indirim geliyor

Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi. yenisafak.com'un edindiği bilgilere göre benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor. İndirim pompa fiyatlarına yansımasının ardından İstanbul'da litresi 5 lira 51 kuruştan satılan benzinin 5 lira 29 kuruşa gerilemesi bekleniyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Petrol fiyatları kısıtlama kararları ile yükselişe geçip 42 dolar seviyesini aşınca benzin ve motorinde peş peşe zamlar gerçekleşmişti.

Petrol fiyatlarını yeniden düşüşe geçiren haber ise ABD'den geldi. Ülkede ham petrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi.

22 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından dün akşam uluslararası benzin fiyatlamalarında da düşüşler meydana geldi. Fiyatlarda yaşanan gerileme sonrası iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzin için de büyük bir indirim ortaya çıktı.

yenisafak.com'a bilgi veren piyasa uzmanları; benzinde ortaya çıkan indirimin 22 kuruş olduğunu ve bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacağını belirtiliyor.

3 İLDE İNDİRİM SONRASI FİYATLAR

İndirim pompa fiyatlarına yansımasının ardından İstanbul'da litresi 5 lira 51 kuruştan satılan benzinin 5 lira 29 kuruşa gerilemesi bekleniyor. Ankara'da ise indirim sonrası yeni fiyatın 5 lira 34 kuruşa, İzmir'de ise 5 lira 35 kuruş olacağı öngörülüyor.

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