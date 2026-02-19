Beş yılda 60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak

Türkiye’nin en başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik sistemlerinden biri olan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), küresel ekonomideki belirsizliklere karşı disiplinli büyüme ve yüksek verimlilik odaklı yol haritasını “Vizyon 2030” buluşmasında paylaştı. İstanbul’da dün düzenlenen toplantıda konuşan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, kurumun gelecek projeksiyonunu; seçici büyüme, güçlü nakit üretimi ve stratejik portföy dönüşümü temelleri üzerine inşa ettiklerini ifade etti. Yalçıntaş, “2026’yı hızlı büyümeden ziyade, nakit üretimimizi ve operasyonel dayanıklılığımızı güçlendirdiğimiz bir eşik olarak görüyoruz” dedi.

GÖZB EBEĞİ BEŞ SEKTÖR

Yalçıntaş; 401 bini muvazzaf ve 107 bini de emekli olduğu halde sistemde kalan olmak üzere toplam 508 bin üyesi bulunduğu bilgisini verdi. OYAK’ın portföy mimarisinin; altyapı, enerji, yüksek teknoloji, lojistik ve madencilik ekseninde şekillendiğini belirten Yalçıntaş, altyapı yatırımlarının öngörülebilir nakit akışı ve bilanço dayanıklılığıyla portföyün omurgasını oluşturulacağını, enerji yatırımlarının sanayi faaliyetlerinin sürekliliği ve verimliliği açısından kritik rol üstlendiğini ifade etti. Yapay zekâ ve bilişim alanlarının verimlilik, ölçeklenebilirlik ve rekabet gücü açısından güçlü bir kaldıraç sunduğunu belirten Yalçıntaş, lojistik ve madencilik yatırımlarının ise küresel tedarik zinciri güvenliği ve kaynak erişimi açısından tamamlayıcı nitelik taşıdığını aktardı. Otomotivde ise hibrit motor ve elektrikli araçlarla geleceğin teknolojisine yatırım yapılacağının altını çizdi.

OTOMOTİV VE DEMİR-ÇELİK ÜRETİMİNDE LİDER

OYAK’ın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini değerlendiren Genel Müdür Yalçıntaş, OYAK şirketlerinin faaliyet gösterdiği sektörlerde üretim kapasitesi, ihracat performansı ve istihdam katkısıyla kritik bir konumda yer aldığını kaydetti. OYAK’ın Türkiye’de ödenen toplam vergilerin yüzde 1,7’sini ve Türkiye toplam ihracatının ise yüzde 2,3’ünü gerçekleştirdiğini belirten Yalçıntaş; OYAK’ın demir-çelikte ve ham çelik üretiminde lider, otomotivde Türkiye otomotiv ihracatında birinci, enerjide arz güvenliği ve altyapı sürekliliği açısından stratejik rol üstlenen, kimya ve tarım-gıda alanlarında ise ihracat ve katma değer odaklı üretim yapan bir yapı olduğunu aktardı.

İHRACATINI 6 MİLYAR DOLARDAN 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAK

OYAK’ın küresel ölçekteki faaliyetlerine de değinen Yalçıntaş, bugün Türkiye dahil 24 ülkede, 6 kıtada faaliyet gösterildiğini; 2030 vizyonu doğrultusunda ise coğrafi yayılmadan ziyade mevcut pazarlarda derinleşmeye odaklanan kontrollü ve disiplinli bir büyüme yaklaşımının benimsendiğini ifade etti. Yalçıntaş, 115’ten fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracatın önümüzdeki dönemde yalnızca pazar sayısı değil; katma değer, ürün karması ve sürdürülebilir pazar payı odağında büyütülmesinin hedeflendiğini belirterek, 2030 itibarıyla 10 milyar dolar ihracat hacmine ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı. OYAK’ın toplam istihdamının ise 2030 yılına kadar 37 binden 39 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor.

Yatırım yapmaya devam

Son altı yılda 6,8 milyar dolarlık yatırım yapan OYAK Grubu, önümüzdeki dönem hedeflerine de yeni yatırımlarla ulaşmayı hedefliyor. Önümüzdeki dönem hedeflerine hangi yatırımlarla ulaşacakları konusundaki soruya cevap veren Genel Müdür Yalçıntaş, rakam telaffuz etmedi. Yurt içinde ve yurt dışında doğrudan yatırımlar yaparak organik büyüme hedefleri olduğunu anlatan Yalçıntaş, iyi fırsat olması halinde doğrudan satın alma ve ortaklıklar da yapabileceklerini kaydetti. Yılçıntaş yatırım yapacakları bir başka alanın ise fonlar olduğunu belirtti.

Yeni halka arz hazırlığı

OYAK’ın 2030 vizyonu kapsamında, olgunluk seviyesine ulaşmış ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli bulunan bazı iştirakler için halka arz seçeneklerinin değerlendirildiğini ifade eden Murat Yalçıntaş, halka arzların bir finansman aracı olmanın ötesinde; sermaye yapısını güçlendiren, kurumsal yönetişim standartlarını derinleştiren ve portföyde yaratılan değeri görünür kılan stratejik bir araç olarak ele alındığını belirtti. Bu kapsamda şirket, Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilecek halka arzlarla sermaye piyasalarındaki portföy büyüklüğünün en az yüzde 50 oranında artırmayı hedefliyor.







